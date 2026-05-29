Funcionarios de la PNB intimidan a equipo de La Prensa de Monagas

Al menos tres funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) intimidaron al equipo de La Prensa de Monagas el miércoles 27 de mayo de 2026 luego de que el fotógrafo hiciera unas tomas de apoyo cerca del servicio de emergencia del Hospital Central Manuel Núñez Tovar, en Maturín en el estado Monagas.

Los trabajadores del medio pasaron -sin bajarse del carro- cerca del área de emergencia a grabar unas imágenes cuando los efectivos comenzaron a perseguirlos hasta cerrarles el paso. Obligaron a que el fotógrafo borrara el material que grabó.

Mientras que una funcionaria amenazó -en tono amenazante- a la reportera: “Tú y yo somos del mismo barrio”. Además de otros improperios que los efectivos le dijeron a estas personas que solo ejercían su labor.

No es la primera vez que este tipo de patrón ocurre en este hospital de Maturín:

El 14 noviembre de 2016 la periodista Mary Carmen Fleming denunció que por orden del director de ese centro asistencial le impidieron su entrada y la de otro grupo de periodistas cuando se disponían a realizar una cobertura.

Luego, el 16 de febrero de 2023 un vigilante intimidó a los periodistas Jefferson Civira y José Ignacio Piñango al impedirles que ingresaran a buscar una información de algunas especialidades y recabar denuncias de pacientes y familiares.

Tres meses después, el personal de seguridad del Hospital Central de Maturín Dr. Manuel Núñez Tovar, ubicado en el estado Monagas, impidió nuevamente que los reporteros Civira y Piñango entraran a buscar información.

Recordamos que las limitaciones al trabajo de periodistas y medios de comunicación en lugares de interés público son actos intimidatorios que violan el derecho de la ciudadanía a recibir información imparcial, libre y plural.