Cuatro policías cercaron al periodista Reneé Herrera

Cuatro funcionarios policiales cercaron al periodista Reneé Herrera de La Revista del Tuy el miércoles 27 de mayo de 2026 cuando el comunicador intentó hacerle una pregunta al gobernador del estado Miranda, Elio Serrano.

Herrera contó a Espacio Público que el mandatario regional hacía un recorrido por varios centros de salud y llegó al Hospital General de los Valles del Tuy para rehabilitar unas áreas.

No obstante, el periodista indicó que quedaban zonas del hospital sin rehabilitar y él le quería preguntar sobre eso, pero que tanto el equipo de prensa institucional como los policías, se lo impidieron. Estos últimos lo empujaron y lo sacaron de la línea de paso del Gobernador.

Adicionalmente, Herrera comentó que se abstuvo de participar en la rueda de prensa porque “te dicen qué vas a preguntar” y le echaron en cara que siempre en este tipo de jornadas les ofrecen alimentos y bebidas.

Limitar el acceso a las coberturas periodísticas es parte de una política de Estado que niega la posibilidad no solo a los periodistas de hacer su trabajo sino a los ciudadanos de informarse sobre los asuntos de interés público.