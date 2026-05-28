Carlos Correa nominado al Premio al Coraje que entregará RSF el 1 de junio de 2026

El próximo 1 de junio, la ceremonia de entrega de los premios de Reporteros Sin Fronteras (RSF) a la libertad de prensa tendrá lugar en Marsella, en el Palacio del Pharo, en el marco del 77º Congreso Mundial de Medios, coorganizado por la asociación mundial de editores WAN-IFRA y el grupo mediático francés CMA Media.

Durante este importante encuentro, que reunirá a medios de comunicación de todo el mundo para reflexionar, entre otros temas, sobre el futuro del periodismo. Los Premios RSF rendirán homenaje a los héroes y heroínas de la información. Este año, compiten 21 periodistas y fotoperiodistas, cinco medios, un defensor del derecho a la información y un colectivo de defensa de los periodistas, todos ellos procedentes de 25 países diferentes.

Serán distinguidos por su importante contribución a la defensa y la promoción de la libertad de prensa en el mundo, compitiendo en cinco categorías: los galardones al Coraje, al Impacto y a la Independencia, así como, desde 2023, el Premio de Fotografía Lucas Dolega-SAIF y, desde 2024, Premio de Periodismo de Investigación Africano RSF-Mohamed Maïga .

Premio al Coraje

El Premio al Coraje se otorga a un/a periodista, un medio de comunicación o una organización que haya demostrado una especial valentía en el ejercicio, la defensa o la promoción del periodismo, en un entorno hostil y a pesar del peligro para su libertad o su seguridad. Nuestro director ejecutivo Carlos Correa, está entre los comunicadores nominados.

Para RSF, Correa es un ferviente defensor del derecho a la información en Venezuela. “El director de Espacio Público, una ONG dedicada a la defensa de la libertad de prensa y los derechos humanos, fue víctima de una desaparición forzada en 2025. Secuestrado en Caracas, permaneció detenido en régimen de incomunicación durante varios días, antes de ser liberado por la presión internacional. Su caso se convirtió en un símbolo de la represión contra los periodistas y los defensores de la libertad de prensa en el país, poniendo de manifiesto el recurso a la detención arbitraria y a la desaparición forzada como medios de intimidación. A pesar de ello, Carlos Correa continúa con su labor de documentación de la censura y los ataques contra la prensa”.

Comparten la categoría:

Elnaz Mohammadi (Irán)

La periodista iraní es un ejemplo de coraje excepcional frente a la represión sistemática de la libertad de prensa en Irán. Responsable de la sección de sociedad del periódico reformista Han-Mihan —suspendido en 2026 por el régimen por su cobertura de las manifestaciones en el país—, desempeñó un papel crucial a la hora de retratar las consecuencias sociales del movimiento “Mujeres, vida, libertad” que siguió a la muerte de Mahsa Amini en 2022. En febrero de 2023, Elnaz Mohammadi la detuvieron y condenaron a tres años de prisión, en represalia por su labor periodística, perseguida por haber dado voz al pueblo, al igual que su hermana gemela Elaheh Mohammadi . A pesar del acoso judicial, de la prisión y de su dimisión forzosa, la periodista ha seguido trabajando y defendiendo el derecho a la información.

Sai Zaw Thaike (Birmania)

Este fotoperiodista, que documenta las violaciones de los derechos humanos en Birmania desde 2012, figuraba entre los reporteros más amenazados tras el golpe de Estado militar de 2021. A pesar de los riesgos, decidió quedarse en su país para seguir documentando la violenta represión llevada a cabo por la junta. Lo obligaron a desplazarse constantemente y a vivir en la clandestinidad, corría el riesgo de detención en cualquier momento. En mayo de 2023, durante uno de los ciclones más potentes jamás registrados en el país, el fotoperiodista se desplazó al estado de Rakhine, en el oeste del país, para informar sobre los estragos. Lo detuvieron y, posteriormente, condenado por un tribunal militar a 20 años de prisión con trabajos forzados. Actualmente, está en la prisión de Insein, en Yangón, donde recibe torturas por las autoridades penitenciarias.

Edmond Sassine (Líbano)

Este periodista libanés de Al-Araby TV, y anteriormente de la cadena LBCI, es conocido por su trabajo en primera línea de combate. Cubre sin descanso las consecuencias de la ofensiva de Israel desde que comenzó en Líbano en 2026 y permanece en primera línea, frente a la cámara, con su chaleco de prensa y su casco, para contar al mundo lo que está sucediendo. El 13 de octubre de 2023, se encontraba a unos veinte metros donde un ataque israelí alcanzó a un grupo de periodistas, hiriendo a varios de sus colegas y matando a Issam Abdallah, reportero de la agencia Reuters.

Georgia Fort y Don Lemon (Estados Unidos)

Georgia Font, periodista freelance que ocupa el cargo de vicepresidenta de la sección local de la Asociación Nacional de Periodistas Negros, y el también reportero freelance y ex presentador de CNN, Don Lemon, los detuvieron por cubrir una manifestación contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en una iglesia de Minnesota. Mientras filmaban y entrevistaban a manifestantes y feligreses, los detuvieron y acusaron, como ellos, en virtud de una ley tergiversada, destinada originalmente a proteger las clínicas de salud reproductiva contra ataques violentos. Plantando cara a esta flagrante violación de la libertad de prensa, Georgia Fort y Don Lemon continuaron cubriendo la actualidad y la actuación de la administración Trump. Don Lemon fue objeto de ataques en línea por parte de responsables de la administración y de personas influyentes favorables a Trump.

Premio al Impacto

El Premio al Impacto reconoce a un/a periodista, un medio de comunicación o una organización cuyo trabajo haya propiciado una mejora concreta en la libertad, la independencia y el pluralismo del periodismo, o haya contribuido a la sensibilización sobre este tema.

La redacción de la emisora de radio Elle FM (RDC)

Creada en 2022 en Goma, en la República Democrática del Congo (RDC), la emisora ELLE FM emite en las provincias de Kivu. Difunde contenidos relacionados principalmente con los derechos de las mujeres. En concreto, la emisora ha difundido varias investigaciones que denuncian abusos sexuales en las escuelas, contribuyendo a la exigencia de justicia de las víctimas. El equipo, compuesto por diez periodistas, también ha elaborado programas de sensibilización y movilización comunitaria sobre cuestiones de género y la prevención de la violencia sexual en las escuelas, anuncios educativos sobre instrumentos nacionales e internacionales de lucha contra la violencia y los abusos sexuales, y mesas redondas sobre la atención psicosocial a las víctimas de este tipo de violencia.

Ziarul de Garda (Moldavia)

Este medio de investigación independiente desempeña un papel crucial en la protección del espacio informativo moldavo frente a las injerencias extranjeras. Ante la proximidad de las elecciones legislativas de septiembre de 2025, su redacción reveló la existencia de un “ejército digital” de cuentas falsas que difundían propaganda pro-Kremlin para influir en los comicios. Esta importante investigación permitió sacar a la luz un amplio dispositivo de manipulación de la opinión pública y alertar a los ciudadanos, las autoridades y los socios internacionales sobre la magnitud de las injerencias informativas dirigidas contra la democracia moldava. A pesar de las campañas de desprestigio y las intimidaciones políticas, incluidas amenazas directas, el equipo continúa su labor con determinación. En un contexto marcado por la desinformación, Ziarul de Garda encarna un periodismo de interés público esencial para la democracia.

Alt News (India)

Este medio de fact checking lo fundaron en 2017 por Mohammed Zubair y Pratik Sinha para contrarrestar la creciente amenaza de las fake news en India. Una misión de alto riesgo en un país que se ha convertido en un centro mundial de la desinformación, y donde gran parte de la información falsa difundida procede de redes afiliadas a la ideología supremacista hindú (hindutva), cercanas al partido en el poder, el BJP (Bharatiya Janata Party). Con un equipo de 15 personas repartidas entre sus dos oficinas, en Ahmedabad y Calcuta, este medio, constituido como organización sin ánimo de lucro financiada sólo con donaciones procedentes de India, se encuentra en primera línea para denunciar los discursos y los delitos de odio.

Carlitos Cadangue (Mozambique)

Este periodista de la cadena privada Soico Televisao (STV) en Chimoio, en el centro del país, lleva tres años investigando los efectos devastadores de la minería ilegal, como la contaminación, la pérdida de cosechas y los riesgos para la salud. A medida que su trabajo gana visibilidad, las autoridades reaccionan. El 30 de septiembre de 2025, el Gobierno de Maputo suspendió la actividad minera en la provincia. A partir de esa fecha, varias empresas se pusieron en contacto con el periodista en tono amenazante, acusándole de ser el responsable del cese de sus actividades debido a sus reportajes. El reportero, que descubrió que algunas empresas seguían funcionando, recibió advertencias,e incluso amenazas directas por parte de dirigentes locales. El 4 de febrero de 2026, se libró de un intento de asesinato .

Colectivo Ave Fénix (México)

El colectivo Ave Fénix es un grupo que se fundó entre 2023 y 2024 en Veracruz por familiares de periodistas asesinados o desaparecidos, en respuesta a la violencia persistente contra la prensa en México. Apoya a las familias de las víctimas en su búsqueda de justicia, mediante sesiones de apoyo psicológico, formación jurídica y un seguimiento colectivo de los expedientes de sus seres queridos desaparecidos o asesinados. También organiza homenajes para mantener vivas las historias de estos periodistas. Al transformar el duelo en acción colectiva, el colectivo resalta la impunidad que rodea a estos crímenes y el coste humano de los ataques contra el periodismo, ilustrando así el impacto de la movilización ciudadana en la defensa de la libertad de prensa.

Premio a la Independencia

El Premio a la Independencia reconoce a un/a periodista, un medio de comunicación o una organización por su resistencia a las presiones (financieras, políticas, económicas, religiosas, etc.) o por los valores y normas que le permiten resistirlas (rechazo de los conflictos de intereses o resistencia al control económico).

Syrian Investigative Reporting for Accountability Journalism (SIRAJ) (Siria)

Desde 2017, este medio independiente investiga las violaciones cometidas por el régimen de Bashar al Assad y sus aliados en Siria. En 2022, publicó una investigación sobre el tráfico ilegal de fosfato de Siria a Europa, en beneficio de una empresa rusa cercana a Vladimir Putin. Tras la caída del dictador, el medio sigue sin ceder ante ninguna presión y, gracias a sus investigaciones , contribuye a que hoy sea posible hacer justicia.

Leila Saralaeva (Kirguistán)

Conocida periodista de investigación y corresponsal de RSF, Leila Saralaeva lleva más de veinte años documentando la evolución política de Kirguistán. Tras trabajar para grandes medios internacionales, fundó el digital independiente Novye Litsa y hoy en día continúa su labor de análisis e investigación en Internet. Mientras el país sufre un rápido retroceso de la libertad de prensa, sus artículos le han valido presiones y acciones judiciales, lo que la ha forzado al exilio. A pesar de estos obstáculos, sigue documentando los abusos de poder y defendiendo el periodismo independiente kirguís, encarnando una voz decidida frente a la progresiva reducción del espacio mediático.

Julia Mengolini (Argentina)

Periodista y fundadora del medio independiente Futurock, fue objeto de una campaña de intimidación a gran escala en 2025: difusión de contenidos pornográficos falsificados (deepfakes), amenazas de muerte y de violencia sexual, ciberacoso, así como una demanda por difamación interpuesta por el presidente de la República, Javier Milei —un asunto aún en curso que podría llegar a juicio—. Su caso se ha convertido en un símbolo de la escalada de ataques contra los profesionales de la información en el país. A pesar de este acoso persistente, ella sigue expresándose públicamente y continuando con su labor periodística. Su caso ha contribuido a destapar los mecanismos de intimidación coordinada dirigidos contra la prensa e ilustra el papel del periodismo en la lucha contra las amenazas sistémicas a la libertad de información.

Maryam Naibkhil (Afganistán)

La periodista fue presentadora y posteriormente reportera del canal de televisión Zan TV, un medio creado por y para mujeres, cuya emisión fue suspendida tras el regreso al poder de los talibanes, en 2021. A pesar de los riesgos, Maryam Naibkhil retomó la dirección del medio, ahora en formato digital, y en 2022 cubrió varios temas considerados “delicados” por los talibanes, especialmente sobre cuestiones de género . Temiendo por su seguridad, la periodista finalmente tuvo que refugiarse en Pakistán y posteriormente en Francia, desde donde continúa, en el exilio, su trabajo para Zan TV. A pesar de las numerosas amenazas e intentos de intimidación, siempre ha mantenido su postura intransigente frente a los talibanes y su política.

The Daily Star (Bangladesh)

Fundado en 1991, cuando Bangladesh se encaminaba hacia la democracia parlamentaria, se ha consolidado como uno de los periódicos independientes en lengua inglesa más leídos del país, bajo la dirección de Mahfuz Anam. Siempre se ha esforzado por defender un periodismo progresista y basado en los hechos, y ha llevado a cabo numerosos proyectos de investigación. La primera ministra Sheikh Hasina, hoy destituida, lo criticó repetidamente e intentó cerrarlo, mediante presiones económicas. Sus periodistas también han sido objeto de presiones debido a sus reportajes críticos sobre la corrupción del Gobierno en diferentes épocas. En diciembre de 2025, el periódico fue atacado por una turba que incendió el edificio y saqueó las instalaciones.

Premio RSF-Mohamed Maïga al Periodismo de Investigación Africano

El Premio RSF-Mohamed Maïga de Periodismo de Investigación Africano distingue a un periodista africano por su ejemplar labor de investigación en temas muy queridos por Mohamed Maïga, el periodista maliense al que el galardón rinde homenaje: los derechos humanos, el medio ambiente o la educación y el derecho a la información.

Gazali Abdou Tasawa (Níger)

Gazali Abdou Tasawa es corresponsal de Deutsche Welle (DW) en Níger desde hace casi 15 años. En 2025, fue convocado por las autoridades seis días después de realizar un reportaje en lengua hausa, difundido por DW, sobre las condiciones de vida de los migrantes y refugiados nigerianos en la capital de Níger, Niamey. Este reportaje daba voz a decenas de personas, en su gran mayoría mujeres y niños, algunos de los cuales habían huido de los ataques del grupo yihadista Boko Haram en Nigeria. El 7 de mayo de 2026, tras varios meses de detención, el periodista fue puesto en “libertad provisional”, según la televisión local nigerina Gaskia.

Hugues Comlan Sossoukpè (Benín)

Director del medio de investigación beninés Olofofo, conocido por sus investigaciones sobre las autoridades del país, el periodista, refugiado en Togo desde 2021, se encuentra recluido en la ciudad de Cotonú desde julio de 2025 debido a su trabajo. Mientras se encontraba en misión en Costa de Marfil, invitado a Abiyán por las autoridades del país para cubrir una feria regional dedicada a la innovación digital, fue detenido el 10 de julio de 2025, segundo día de su estancia, por agentes de policía. Según una investigación de RSF, fue secuestrado y posteriormente trasladado directamente a Cotonú (Benín), donde permanece privado de libertad.

Habib Marouane Camara (Guinea)

El periodista, administrador general del sitio web de noticias Le Révélateur 224, habría sido secuestrado el 3 de diciembre de 2024 por hombres armados que vestían uniformes de la gendarmería guineana, mientras se encontraba en su coche con un compañero. Fue sacado a la fuerza del vehículo y golpeado con porras hasta perder el conocimiento, antes de ser conducido a un destino desconocido. Según RSF, las autoridades lo tenían bajo vigilancia antes de su desaparición; éstas, por su parte, siguen negando ser responsables de su secuestro. A día de hoy, permanece en paradero desconocido .

Fati Amadou Ali (Níger)

Fati Amadou Ali, directora de La Voix de la Tapoa, en el suroeste de Níger, cubre las desigualdades y la violencia de género a pesar de las dificultades que ello implica en un contexto de seguridad totalmente deteriorado, dando voz a las víctimas en la medida de lo posible. En un documental de RSF, relata la doble lucha que supone ser una mujer periodista en una zona de riesgo, entre reuniones nocturnas, normas sociales desfavorables y el acoso diario.

Honneur-David Safari (RDC)

El redactor jefe del grupo de prensa La Prunelle RDC fue secuestrado el 28 de diciembre de 2025 en Bukavu, capital de la provincia oriental de Kivu del Sur. El 31 de diciembre fue hallado en un estado preocupante, en un terreno baldío cerca de Nyantende, en el territorio de Kabare. Al parecer, habría estado detenido por la AFC/M23, la coalición armada que controla Bukavu desde febrero de 2025 —algo que sus representantes niegan. Desde la toma de la ciudad, Honneur-David Safari sigue trabajando de forma independiente e imparcial, dando voz a la población civil en las ciudades de Goma, Bukavu y Uvira.

Premio de Fotografía Lucas Dolega-SAIF

Abdul Hakim Abu Riash (Palestina)

Gaza’s Agony: War, Hunger, and Loss (Gaza, 2025)

En la serie Gaza’s Agony: War, Hunger, and Loss, (“La agonía de Gaza: guerra, hambre y duelo”), realizada en 2025, el fotoperiodista muestra la crisis humanitaria que desgarra el enclave palestino, marcado por los bombardeos del ejército israelí, los hospitales desbordados y una grave crisis alimentaria, donde los equipos de rescate continúan la búsqueda de personas desaparecidas entre los escombros, a pesar de la falta de medios.

Adrienne Surprenant (Canadá)

Exiled in Haftar’s Libya (Libia, 2025)

A través de Exiled in Haftar’s Libya (“Exiliados en la Libia de Haftar”), serie fotográfica realizada en 2025 en Libia, la fotoperiodista Adrienne Surprenant documenta el exilio de cientos de miles de sudaneses en Libia desde el inicio de la guerra en Sudán, en abril de 2023, donde viven en condiciones precarias en campamentos insalubres, víctimas de la violencia y, en ocasiones, de detenciones por parte de las autoridades libias.

Arthur Larie (Francia)

Escaping Darfur Chaos (Sudán, 2026)

En la frontera entre Chad y Sudán, este fotoperiodista ha realizado la serie Escaping Darfur Chaos (“Escapar del caos de Darfur”), que documenta el éxodo de decenas de miles de habitantes de Darfur tras la masacre de El Fasher, en 2025, y la continuación de la violencia por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido. La serie pone de relieve la magnitud de la crisis y las condiciones de supervivencia en los campos de refugiados de Chad, donde poblaciones ya afectadas por décadas de conflicto viven en una precariedad extrema.

Diego Herrera (España)

Donbass, bleeding behind the slagheaps (Ucrania, 2025-2026)

En su serie Donbass, bleeding behind the slagheaps (“Donbass, sangre tras los montones de escombros”), el fotoperiodista muestra la vida de los civiles que se enfrentan a la reanudación intensiva de los combates desde 2022 en esta región, donde la población debe huir de los bombardeos y del reciente recrudecimiento de los ataques, especialmente con drones, sobre ciudades como Kostiantynivka, Droujkivka y Sloviansk.

Mustafa Bilge Satkin (Turquía)

After the Disappearance (Siria, 2026)

Esta serie fotográfica, realizada en Siria, documenta la vida en un país marcado por más de una década de guerra, destrucción masiva y desplazamientos de población y explora la vida en un territorio en transición política que, a pesar de las ruinas y la incertidumbre, asiste a un retorno progresivo de sus habitantes.

Samir Maouche (Malí)

It’s Azawad, not Mali (Malí, 2025)

La serie It’s Azawad, not Mali (“Es Azawad, no Malí”) se realizó de forma clandestina en Tinzaouatène, en el norte de Mali, y retrata la vida cotidiana de las poblaciones tuareg y de los jóvenes combatientes comprometidos con la lucha por la independencia de Azawad. Muestra una región del Sahel extremadamente peligrosa, marcada por la presencia de grupos armados, donde la guerra condiciona la vida cotidiana de los jóvenes combatientes.

Valentina Sinis (Italia)

The Third Butterflies (Bashur, Irak, 2026)

The Third Butterflies (“Las terceras mariposas”) es una serie realizada en la frontera entre Irán e Irak, en el seno de una unidad femenina del Partido por una Vida Libre en el Kurdistán (PJAK), que documenta la vida de las combatientes kurdas comprometidas con la lucha militar y política en un contexto de fuertes tensiones regionales. Por la noche, las combatientes suelen contar una historia: tres mariposas divisan un fuego en la lejanía. La primera se acerca y luego regresa, diciendo que es luz. La segunda regresa diciendo que es calor. La tercera vuela cada vez más cerca hasta disolverse en la llama. Nunca regresa. “Para alcanzar la verdad”, dice una combatiente, “hay que estar dispuesta a convertirse en la tercera mariposa”.

El jurado de esta 34ª edición está compuesto por eminentes periodistas, defensores de la libertad de prensa y fotoperiodistas de todo el mundo: Rana Ayyub, de India y columnista de opinión en el Washington Post; Raphaëlle Bacqué, reportera internacional del diario Le Monde; Mazen Darwish, abogado sirio y presidente del Centro Sirio para los Medios de Comunicación y la Libertad de Expresión; Zaina Erhaim, de Siria y consultora en comunicación; Arnaud Février, representante de La SAIF; Erick Kabendera, periodista de investigación tanzano.

Los acompañan Hamid Mir, director, columnista y escritor; Frederik Obermaier, periodista de investigación del periódico de Múnich Süddeutsche Zeitung; Mikhail Zygar, periodista, director y fundador del único canal de televisión independiente ruso, Dozhd; Mbaye Diouf, representante del Premio de Periodismo de Investigación Africano RSF-Mohamed Maïga; Gaël Turine, ganador de la edición de 2024 del Premio Fotográfico Lucas Dolega-SAIF; Robin Tutenges, ganador de la edición de 2024 del Premio Fotográfico Lucas Dolega-SAIF; Sadibou Marong, responsable de la Oficina de África de RSF. Los trabajos del jurado han sido dirigidos por el presidente de RSF, el periodista y columnista francés Pierre Haski.