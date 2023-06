La ciudadana y médico cardióloga, Mariana Barreto Falcón, fue detenida el pasado 14 de junio en Valera, estado Trujillo (oeste), tras denunciar irregularidades en el suministro de gasolina de una estación de servicio que pertenece a su familia.

Según reseñó Efecto Cocuyo, la ciudadana es acusada de traición a la patria, boicot y de vender gasolina a personas allegadas. Sus familiares desmintieron las acusaciones y aclararon que Barreto “ni administra ni trabaja en la bomba”.

La tía de la víctima, Cristina Falcón, declaró a Efecto Cocuyo que Mariana Barreto fue a echar gasolina a su vehículo para trasladarse a trabajar como cardióloga. Ya en la bomba, las personas que controlaban las colas le dijeron que ya no había combustible y ella se extrañó. Entonces, les dijo que “si no había para ella, entonces no había para nadie y pidió cerrarla, por las irregularidades que observó”, dijo Cristina Falcón.

De acuerdo con la nota de Efecto Cocuyo, testigos que presenciaron el altercado dijeron que Mariana Barreto Falcón reclamó las irregularidades y fue encarada por las autoridades, quienes la amenazaron.

La ciudadana debía ser presentada en tribunales al día siguiente de su detención, el 15 de junio, pero una demora de las autoridades policiales “impide que sea pasado su caso a los entes judiciales que deben atender su caso”.

La protesta pacífica es un derecho amparado por la Constitución venezolana y es una de las formas con las que cuenta la población para ejercer el derecho fundamental de la libertad de expresión.

La detención de Mariana Barreto Falcón, así como la de productores que han protestado en reclamo por la falta de combustible, busca acallar la crítica y cohibir a la población de reclamar y exigir mejores servicios públicos. Exigimos al Estado venezolano la liberación inmediata y el respeto al debido proceso de las personas detenidas arbitrariamente por expresarse.