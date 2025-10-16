Facebook-f Twitter Linkedin Instagram Youtube Tiktok

Nominan a Carlos Correa al Premio de Periodismo 2025

El director ejecutivo de la Asociación Civil Espacio Público, Carlos Correa, está nominado al Premio Periodismo 2025 que otorga la organización Index on Censorship, la cual publica una revista trimestral que presenta algunas de las voces más influyentes de la literatura y el periodismo.

En esta ocasión, la categoría Periodismo le rinde homenaje “al periodismo valiente, de alto impacto y decidido que expone la censura y las amenazas a la libertad de expresión”, asegura la organización.

Carlos Correa comparte nominación con Earshot (Jordania) y Youmma El Sayed (Palestina).

En julio de este año, la organización que dirige recibió el galardón Premio Valores Democráticos padre Francisco José Virtuoso 2025 que otorga el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno (CEPyG) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), cuya ceremonia se llevó a cabo en la ciudad de Caracas.

Tras recibir el reconocimiento, Carlos Correa expresó que el premio es “un trabajo de Espacio, es un trabajo de equipo, de un grupo que está ahí. Tenemos 23 años en esto”, dijo.

