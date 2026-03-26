Amnistía: libertad plena, pero selectiva

La Ley de Amnistía (LA) cumple un mes de entrar en vigor y, al margen del debate suscitado antes y durante, no se puede negar que constituye un avance significativo en el contexto político venezolano: su aprobación suma la liberación de un número considerable de personas encarceladas y señaladas por incitar al odio por expresarse o por, simplemente, adversar o criticar la política oficial. Dos meses atrás un mecanismo así era impensable.

Vale recordar que las leyes de amnistía son, en muchos contextos, herramientas para ayudar a impulsar transiciones pacíficas. El nombre que se le dio en el país, Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, precisamente se pensó que tendría ese fin: búsqueda de la verdad, la construcción de memoria y la no repetición de los hechos.

No obstante, la LA comenzó con mal pie. Una vez promulgada, las dudas se apoderaron de los familiares de las víctimas. Los medios nacionales e internacionales recogieron testimonios, imágenes y videos de personas aglomeradas en las puertas de los tribunales en Caracas.

Extorsionan a familiares

Las colas de solicitudes y las irregularidades no tardaron en llegar. La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) denunció el 5 de marzo, que “muchas de las personas que acudieron a tribunales en los últimos días para solicitar la aplicación de la amnistía para ellos o sus familiares han sido extorsionadas por personal del sistema judicial, que les pide resmas de papel e incluso dinero para gestionar el trámite”..

El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP) también denunció que los juzgados se negaron a aceptar las peticiones alegando estar en “comisión” o “sin despacho”, y remitían a los solicitantes a la Defensa Pública y al Ministerio Público..

Ante la alta demanda, se habilitó una taquilla especial en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de los tribunales penales. Aunque esto agilizó parcialmente la recepción de escritos, no generó los resultados esperados para quienes viajaron desde el interior del país, ya que muchas causas las asignaron a tribunales antiterroristas con sede exclusiva en la capital.

Un mes de amnistía discrecional

Según datos oficiales de la Comisión Especial para el seguimiento de la Ley de Amnistía para la convivencia democrática, al 24 de marzo, se recibieron 11.432 solicitudes válidas.

De esas beneficiaron a 302 personas que se encontraban presas y 7.782 que estaban excarceladas con medidas cautelares, para un total de 8.082 personas con libertades plenas.

Este balance no ha podido ser corroborado por ninguna organización de derechos humanos. El 16 de marzo, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, presentó su actualización oral sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, durante el 61° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, y recordó que aún hay detenidos injustamente y reportes de tortura en centros penitenciarios.

Se refirió a que el 19 de febrero el gobierno adoptó una nueva Ley de Amnistía, la cual lamentó “que haya sido redactada sin una consulta adecuada a la sociedad”. “Según las autoridades, unas 7.700 personas han sido liberadas incondicionalmente en virtud de la ley. Mi Oficina ha solicitado la lista oficial de las personas liberadas, así como acceso sin restricciones a varios centros de detención, hasta ahora sin éxito. Insto a una mayor transparencia respecto a la liberación de los detenidos”.

“Hemos confirmado que, desde mi última actualización, unas 950 personas detenidas arbitrariamente han sido liberadas —algunas bajo condiciones estrictas—, entre ellas defensores de derechos humanos, figuras políticas, periodistas y sindicalistas. .

También la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU acogió “con satisfacción” la reciente excarcelación de personas detenidas por motivos políticos, pero le preocupa la falta de transparencia con la que se está llevando a cabo este proceso.

“Corresponde a las autoridades proporcionar información detallada sobre el número y la identidad de las personas detenidas y de aquellas que han sido liberadas”.

La Ley de Amnistía carece de mecanismos

Con respecto a las liberaciones que facilitó la Ley de Amnistía, la Misión señaló que la ley fue aprobada sin un proceso de consulta pública inclusivo y carece de mecanismos esenciales para garantizar la verdad, la rendición de cuentas y la reparación.

“Existen serias preocupaciones de que, debido a limitaciones en su alcance y aplicación, la ley no beneficie a un gran número de personas que han sido o continúan detenidas por motivos políticos.( ONU, 12 de marzo de 2026. Venezuela: La incertidumbre en Venezuela debe dar paso a un cambio en materia de derechos Humanos afirma la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU. Recuperado en https://www.ohchr.org/es/press-releases/2026/03/venezuela-uncertainty-venezuela-must-give-way-meaningful-human-rights-change)).

Por su parte, el reciente informe de las organizaciones Justicia, Encuentro y Perdón (EJP) y Alerta Venezuela, titulado Balance de la arbitrariedad (2014-2026). La amnistía como espejismo y la revelación de la verdad silenciada de los presos políticos en Venezuela, señala que la LA al ser un instrumento redactado bajo la urgencia del colapso institucional y no producto de un debate técnico transparente, nació con profundas ambigüedades que han dificultado su implementación efectiva.

“Lo que se proyectó como una herramienta de pacificación ha terminado operando como un espejismo jurídico que, al no resolver las fallas estructurales del sistema de justicia, mantiene a cientos de víctimas en un estado de incertidumbre. .

En paralelo, la Red de Excarcelados por la Democracia, integrada por diversas personalidades del mundo políticos, activistas, gremialistas defensores de derechos humanos excarcelados, también se han sumado a las exigencias para que se publique una lista oficial de beneficiarios. La organización sostiene que, sin ese registro, resulta imposible verificar el alcance real de la medida ni garantizar equidad en su aplicación.

En espera de la aplicación

Transcurrido un mes desde la promulgación de la Ley de Amnistía, la realidad verificable en los centros de reclusión desmiente de forma contundente la narrativa estatal. El registro de Justicia, Encuentro y Perdón arroja una cifra que preocupa: para marzo de 2026, 689 ciudadanos permanecen bajo cautiverio político.

“Este número, lejos de ser proporcional a las cifras oficiales, se ha visto bombardeado por la notificación y pedidos de auxilio por casos que el terror absoluto y la aplicación del patrón sippenhaft mantuvieron en la sombra”. .

A la fecha, 13 trabajadores de la prensa permanecen a la espera de la respuesta a sus solicitudes de aplicación de la Ley de Amnistía, otros casos los cnsideran improcedentes y mantienen a periodistas excarcelados bajo medidas cautelares y con procedimientos abiertos en procesos injustos.

El comunicador Jonathan Carrillo, quien estuvo con más tiempo de injusta encarcelación: tres años, siete meses y seis días, está a la espera de ese beneficio. También el periodista Carlos Julio Rojas, quien informó este 16 de marzo que acudió a los tribunales de Caracas a presentarse y no obtuvo una respuesta positiva.

El 24 de este mes, el periodista Román Camacho, a través de la cuenta X del SNTP, denunció que cumplía 30 días esperando una decisión judicial sobre su solicitud de sobreseimiento.

#AlertaSNTP | El periodista Román Camacho (@rcamachovzla) cumple 30 días esperando una decisión judicial sobre su solicitud de sobreseimiento. La ley establece 15 días para decidir. El tribunal no ha respondido.

Sigue bajo medidas cautelares y sin libertad plena. Esta dilación… pic.twitter.com/sjOURUfh0a — SNTP (@sntpvenezuela) March 23, 2026

Rory Branker, Ramón Centeno, Víctor Ugas, Gabriel González, Roland Carreño, Julio Balza, Luis López, Carlos Julio Rojas, Ana Belén Tovar, Ángel Godoy, Carmela Longo y Yorbin García son otros nombres que siguen judicializados.

La LA en el contexto

La LA concede amnistía a personas que están bajo procesos o condenas por la presunta o comprobada “comisión de delitos políticos o conexos” entre el 1 de enero de 1999 hasta el 19 de febrero de 2026. La ley sólo reconoce 13 hechos para que la persona pueda beneficiarse con la amnistía.

Por ejemplo, el llamado golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de 2002 y principios de 2003 y las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024, así como los hechos similares que se produjeron en el contexto de las elecciones regionales para la Asamblea Nacional realizadas en 2025.

Queda mucho camino por recorrer para que se vea como un acto de justicia restaurativa. La amnistía no es un regalo, es el cumplimiento de un estándar internacional: el derecho a la libertad, a la disidencia pacífica y a la reintegración.

Quienes han salido de las cárceles, no salen solos; salen hacia una sociedad que debe aprender a recibirlo. Por eso la no repetición es el camino.

Por eso, desde Espacio Público, y una vez que la Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad una prórroga de 30 días para el funcionamiento de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, mantenemos vigentes exigencias como: