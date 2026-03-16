Alto Comisionado Volker Türk pidió proteger y ampliar el espacio cívico

El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, en su actualización oral sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, durante el 61° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, celebradas este 16 de marzo, pidió proteger y ampliar el espacio cívico.

“Esto es esencial para reparar el tejido social y fortalecer los procesos democráticos. “Insto a las autoridades a permitir que la sociedad civil trabaje libremente, a garantizar su participación en los asuntos públicos y a proteger a las ONG, periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos frente a amenazas y ataques”.

Durante su intervención destacó que la situación en Venezuela ha estado dominada por la intervención militar estadounidense del 3 de enero y sus consecuencias

“En respuesta a esa intervención, las autoridades venezolanas declararon un estado de emergencia. Las fuerzas de seguridad y los grupos civiles armados utilizaron presuntamente este decreto como base para medidas intrusivas, contribuyendo a un clima de miedo entre la población. Insto a las autoridades a que reconsideren el decreto para garantizar su necesidad y proporcionalidad”.

Al mismo tiempo, reconoció que las autoridades venezolanas han tomado medidas para corregir algunos de los errores del pasado y que los venezolanos sienten una mezcla de esperanza, miedo e incertidumbre.

Su diagnóstico general

En su intervención Türk se refirió a que el pasado 19 de febrero el gobierno adoptó una nueva Ley de Amnistía, y lamentó que haya sido redactada sin una consulta adecuada a la sociedad.

“Según las autoridades, unas 7.700 personas han sido liberadas incondicionalmente en virtud de la ley. Mi Oficina ha solicitado la lista oficial de las personas liberadas, así como acceso sin restricciones a varios centros de detención, hasta ahora sin éxito. Insto a una mayor transparencia respecto a la liberación de los detenidos.

“Hemos confirmado que, desde mi última actualización, unas 950 personas detenidas arbitrariamente han sido liberadas —algunas bajo condiciones estrictas—, entre ellas defensores de derechos humanos, figuras políticas, periodistas y sindicalistas. Entre las figuras destacadas liberadas se encuentran Javier Tarazona, Eduardo Torres, Kennedy Tejeda, Carlos Julio Rojas y Rocío San Miguel”.

Expresó que unos 60 presos han podido recibir visitas de sus familiares o comunicarse con ellos, cuando anteriormente no se tenía ninguna información sobre su paradero.

“A lo largo de este período, las preocupaciones estructurales y sistémicas en materia de derechos humanos han persistido. Mi oficina ha recibido información sobre la continuación de torturas y malos tratos a detenidos, incluso en los centros Rodeo 1 y Fuerte Guaicaipuro. Esto es profundamente preocupante. Muchos venezolanos siguen detenidos arbitrariamente, entre ellos personas con discapacidad y con condiciones de salud críticas, personas mayores y al menos un niño”.

Para el Alto Comisionado el espacio cívico sigue restringido. “Años de represión han generado miedo a expresarse“; la ley de fiscalización de las ONG sigue obstaculizando la capacidad de la sociedad civil para trabajar de forma segura y libre, y debe ser derogada”.

Además, dijo, los venezolanos siguen enfrentando dificultades importantes para acceder a la atención sanitaria, el agua y el saneamiento y la alimentación.

“La población protesta contra los bajos salarios, que son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Por ello, insto a las autoridades a garantizar el pleno respeto de la libertad de reunión pacífica.

Los pueblos indígenas siguen enfrentando graves restricciones para ejercer su derecho a la salud, lo que contribuye a altas tasas de mortalidad. No ha habido avances en la autodemarcación de sus territorios.

Insto a las autoridades a garantizar que todas las reformas económicas y las inversiones, incluidas las que se realicen en los sectores del petróleo, el gas y los minerales esenciales, respeten la soberanía de los y las venezolanas sobre sus recursos naturales. “Los ingresos deben utilizarse para promover los derechos económicos, sociales y culturales de todos los venezolanos, así como para proteger el medio ambiente.las autoridades deben liberar de forma inmediata e incondicional a todas las personas que siguen detenidas arbitrariamente”.

Cinco claves de acción según Volker Türk

Las autoridades deben liberar de forma inmediata e incondicional a todas las personas que siguen detenidas arbitrariamente.

e incondicional a todas las personas que siguen detenidas arbitrariamente. Proteger y ampliar el espacio cívico . Esto es esencial para reparar el tejido social y fortalecer los procesos democráticos. “Insto a las autoridades a permitir que la sociedad civil trabaje libremente, a garantizar su participación en los asuntos públicos y a proteger a las ONG, periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos frente a amenazas y ataques”.

. Esto es esencial para reparar el y fortalecer los procesos democráticos. “Insto a las autoridades a permitir que la sociedad civil trabaje libremente, a garantizar su participación en los asuntos públicos y a proteger a las ONG, periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos frente a amenazas y ataques”. Reformas estructurales en los sectores de la justicia y la seguridad. Esto incluye desmantelar los marcos jurídicos y las prácticas que han permitido la opresión de la disidencia política. Estas reformas son clave para garantizar el acceso a la justicia y reconstruir la confianza en las instituciones. El gobierno también debe desarmar y disolver los grupos civiles armados que han intimidado y ejercido control sobre la población.

Garantizar y ampliar el acceso a la atención sanitaria, la alimentación, el trabajo y los servicios básicos. Insto a las autoridades a garantizar salarios adecuados, pensiones y otras medidas de seguridad social para cubrir las necesidades básicas, y a renovar su compromiso con los derechos laborales. También deben demostrar mayor transparencia con las estadísticas oficiales sobre el mercado laboral, la seguridad alimentaria y el acceso a la salud y la educación. Esto es esencial para generar confianza.

Los venezolanos deben unirse y acordar una estrategia integral de justicia transicional. La sociedad venezolana sigue estando profundamente polarizada. Superar esas divisiones requiere rendición de cuentas por todas las graves violaciones de derechos humanos cometidas en las últimas décadas. Esto a su vez exige que se preserven todas las pruebas, incluso si los centros de detención son cerrados. Otras medidas importantes incluyen la reforma institucional, las reparaciones, el establecimiento de la verdad y las garantías de no repetición de las graves violaciones de derechos humanos. Estas medidas de fomento de la confianza basadas en los derechos humanos allanarían el camino para el retorno seguro y digno de los millones de venezolanos que se encuentran fuera del país.

Insto también a las autoridades a cooperar con todos los mecanismos de derechos humanos y rendición de cuentas, incluida la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela establecida por este Consejo. Y aliento a las autoridades a revertir su decisión de abandonar la Corte Penal Internacional.