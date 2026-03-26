Expertos de la ONU afirman que los nombramientos en Venezuela deben ser meritorios

Venezuela debe garantizar que el mérito y la integridad probados sean la base para el nombramiento del Fiscal General y del Defensor del Pueblo del país el 27 de marzo, dijeron este jueves 26 expertos de la ONU, Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de los jueces y abogados; y Mary Lawlor, Relatora Especial sobre Defensores de los Derechos Humanos

“Dado el papel crucial que desempeñan estos dos cargos en la salvaguarda de los derechos humanos y el estado de derecho, la Asamblea Nacional y todos los actores relacionados deben garantizar que estos procesos se lleven a cabo de acuerdo con las normas aplicables”, dijeron los expertos.

El 27 de marzo de 2026, Venezuela nombrará un nuevo Fiscal General y un nuevo Defensor del Pueblo, tras la renuncia de los dos titulares.

“Lamentamos que, en el pasado, los nombramientos para estos cargos se hayan realizado al margen de los procedimientos establecidos constitucionalmente y en contravención de las normas mínimas de mérito, transparencia, independencia, participación ciudadana y rendición de cuentas, nombrando una y otra vez a las mismas personas”, afirmaron los expertos.

“La sociedad civil y los defensores de los derechos humanos deben desempeñar un papel fundamental en estos nombramientos, y sus aportaciones deben tenerse en cuenta a la hora de seleccionar los perfiles de candidatos adecuados”, afirmaron.

Venezuela debe publicar los criterios de mérito para ambos puestos y hacer transparente la evaluación de todos los solicitantes según estos criterios, dijeron los expertos.

“Venezuela debe iniciar una nueva era y designar a los mejores perfiles que cumplan con los criterios requeridos para estos puestos clave”, advirtieron los expertos. “Como medida mínima, ninguna persona contra la que existan acusaciones creíbles de conducta incompatible con las normas de derechos humanos, especialmente aquellas que hayan ejercido autoridad para tomar decisiones relacionadas con la criminalización, las detenciones arbitrarias y la tortura, debería ser preseleccionada ni designada hasta que se lleve a cabo una investigación independiente y exhaustiva sobre dichas acusaciones”.

“Ambas instituciones deben ofrecer resultados para la sociedad en su conjunto, pero especialmente para las víctimas de violaciones de derechos humanos y abusos de poder. Para ello, el primer paso debe ser un proceso de selección transparente y objetivo, así como el nombramiento de personas cuya independencia, competencia y compromiso sean reconocidos por toda la sociedad venezolana”, señalaron los expertos.

“Venezuela debe aprovechar esta oportunidad y nombrar a personas de mérito y capacidad comprobados para estos dos cargos, como primer paso para reconstruir la confianza y establecer un sistema de justicia independiente y una institución nacional de derechos humanos”, dijeron.