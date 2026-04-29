Situación del derecho a la manifestación pacífica en Venezuela 2025: 235 protestas

Por Ivahnova González Carrero. Sobre la situación del derecho a la manifestación pacífica en Venezuela durante el 2025, se contabilizaron 235 protestas en todo el territorio nacional. Carabobo y Zulia son los estados en donde se registró el mayor número de acciones de calle. Los derechos civiles y políticos ocupan la lista de las mayores demandas.

Este registro indica una caída del 42,26 % en la actividad de protesta con respecto al año 2024, cuando se documentaron 407 manifestaciones públicas en todo el territorio. La merma de las manifestaciones tiene su motivación en la escalada represiva hacia los manifestantes y personas opositoras (reales o percibidas), por parte del Estado venezolano a través de los cuerpos de seguridad, civiles y militares, así como grupos de civiles armados. Luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, desde el Estado de desarrolló una política de terror, como herramienta de control, que limitó las protestas pacíficas y “silenció” la disidencia política.

Esto incluyó ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas y desapariciones forzadas a niveles inéditos en la historia contemporánea nacional.

El balance sobre la situación del derecho a la manifestación pacífica en Venezuela, ofrece datos sobre los sectores manifestantes y sus demandas, los tipos de protesta y modalidades, así como las ciudades más movilizadas.

El histórico señala que marzo fue el mes que concentró la mayor cantidad de movilizaciones, con 47 protestas, lo que equivale al 20 % del total. Mayo está en el segundo lugar, con 32 (13,6 %); y enero ocupa el tercer lugar, con 26 movilizaciones (11 %).

Sectores más movilizados y derechos más demandados

El panorama de las acciones colectivas estuvo protagonizado principalmente por la comunidad organizada, la cual se movilizó en 110 oportunidades, lo que representa el 47 % del cúmulo de protestas. La principal característica de este grupo es su heterogeneidad, al estar conformado por vecinos, sectores gremiales y organizaciones no gubernamentales, activistas, partidos políticos, comités de usuarios, entre otros.

Durante el año 2025, las demandas estuvieron orientadas a exigir la restitución y respeto de los Derechos Políticos Civiles (DCP) de la población, libertad de los presos políticos, celeridad procesal, justicia y restitución y mejora de los servicios básicos.

La comunidad educativa, ocupa el segundo lugar en la radiografía de la lucha social venezolana con 57 protestas, lo que concentra el 24 % del registro. Este sector está conformado por docentes, estudiantes, personal administrativo y obrero. En esa oportunidad, no solo se movilizaron para exigir reivindicaciones laborales, el pago de pasivos, aumento de los salarios y rehabilitación de instalaciones. Este sector también rechazó las políticas represivas del Estado.

Los trabajadores del Estado conforman el tercer puesto con 28 acciones durante el 2025, 11,96 %. Ingresos insuficientes, aumentos salariales, pago de compromisos salariales y recuperación de puestos de trabajo, así como, cancelación de obligaciones salariales, formaron parte de las demandas más comunes impulsadas por estos sectores.

Sector Protestas % Derechos demandados Comunidad organizada 110 47 % Derechos políticos civiles Comunidad educativa 57 24 % Derechos laborales Trabajadores del Estado 28 11,26 % Derechos laborales

¿Cómo protesta la gente?

En 2025, las modalidades más frecuentes fueron las concentraciones (49,14 %), la protesta creativa (10,68 %) y los cierre de vía (6,41 %).

Represión a inicios de año

En el contexto de la toma de posesión de Nicolás Maduro, el 10 de enero de 2025, la líder opositora, María Corina Machado (MCM), convocó a una jornada de protesta que se desarrolló en todo el territorio nacional.

Ese día, la ciudadanía tanto en Caracas, como de otras regiones de Venezuela, comenzó a reunirse desde las 10:00 a.m. Enarboló banderas, alzó pancartas y vistió franelas tricolor. Durante la convocatoria pacífica, que incluyó a personas de la tercera edad, mujeres y niños, se observó el despliegue de efectivos de los distintos cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo a la Milicia.

De acuerdo con los reportes de medios de comunicación, los uniformados lanzaron bombas lacrimógenas y perdigones a la población civil. Varios asistentes resultaron heridos. Durante la jornada, algunos manifestantes se quejaron por hurto de celulares por parte de los llamados “colectivos” y partidarios del oficialismo.

En la Gran Caracas, específicamente en la urbanizacion El Paraíso, municipio Libertador, denunciaron que fueron agredidos por los grupos oficialistas. Asimismo, reportaron la presencia de tanquetas de la GNB, en el sector la Paz.

Mientras que en el estado Aragua, hubo hostigamientos y arrebatones de celulares en contra de los asistentes de la marcha opositora.

En la Plaza de la República en la ciudad de Maracaibo, efectivos policiales acompañados de civiles armados, lanzaron bombas lacrimógenas para dispersar a los grupos convocados por MCM.

El final de la jornada dejó un saldo de 21 personas detenidas.

Nombre Apellido Estado Cuerpo de seguridad Héctor Uzcátegui Portuguesa GNB Ziad Naime Yaracuy CONAS Carlos Aponte Yaracuy CONAS German Antillano Yaracuy Sin datos (S/D) José García “Chely” Lara Civiles motorizados Paul Barrios Trujillo SEBIN Jesús Bravo Zulia S/D Jesús Martínez Carabobo S/D Edison Castro Zulia GNB Franco Pérez Zulia GNB Miguel García Carabobo S/D Daniel García Zulia GNB Lisandro Henriquez Carabobo S/D William Radaello Zulia S/D Solsme Revilla Dtto. Capital S/D Manuel Muñoz Dtto. Capital S/D Juan Valor Bolívar S/D Romel Zabala Bolívar S/D Julio Balza Dtto. Capital SEBIN Yarely Reina Aragua SEBIN Jesús Useche Lara GNB Fuente: Los nombres utilizados fueron recopilados de diversas fuentes hemerográficas digitales.

De acuerdo al monitoreo, en los estados Zulia (0,42 %), Carabobo (0,42 %), registran el mayor número de acciones represivas el jueves 9 de enero. La GNB (con 20 %) fue el organismo militar responsable de la ejecución de agresiones en contra de la ciudadanía.

En Carabobo, Plaza Norte de Valencia, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana intentaron desmantelar la manifestación organizada por la ciudadanía que solo entonó consiganas y mostró pancartas y banderas para atender el llamado de María Corina Machado, líder opositora, un día antes de la juramentación presidencial.

El seguimiento evidencia que los procedimientos de seguridad y de control se realizaron en comunión entre varios cuerpos policiales y grupos especiales de defensa y seguridad como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) (15 %), cuyo objetivo es conformar un solo bloque de contención.

Estos hechos representan un patrón observado y repetido, que ha sido denunciado en varios informes de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela.

Metodología

El registro de protesta se realiza sobre una matriz de casos que incluyen variables como: fecha de ocurrencia (día, mes y año), datos geográficos (estado, ciudad y municipio), el nombre del medio que sirve como fuente de consulta, tipo de protesta, carácter de la protesta, sectores manifestantes, demandas y derechos que se exigen, entre otras variables que mantienen un respaldo teórico.

La matriz de datos se alimenta de fuentes hemerográficas disponibles en medios impresos que circulan en el ámbito regional y nacional, así como acompañados por notas de prensa disponibles en los medios digitales. Parte del proceso de sistematización de la información es realizado por la organización Provea.

Una vez realizada la curaduría de la base de datos, que consiste en un proceso de normalización terminológica, organización y sistematización de la información, finalmente se procede con el cruce de la información, de lo que derivan los datos referidos en este informe.

Foto principal: generada por IA