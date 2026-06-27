Protocolo de seguridad para coberturas en contexto de desastres naturales

Este protocolo de seguridad es una propuesta que se alinea con los manuales del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y el Plan de Modelo de la UNESCO para la preparación de medios ante crisis.

Protocolo de seguridad: la vida humana es la prioridad. Ninguna primicia vale la vida de un reportero o de su equipo. El estándar internacional del CPJ dicta que los equipos deben actuar de forma autosuficiente para no convertirse en una carga adicional para los rescatistas.

Autonomía total en el terreno: el equipo de prensa debe viajar con su propio suministro de agua, alimentos no perecederos, mapas físicos en papel (por si cae la red celular) y un botiquín de primeros auxilios avanzado.

Regla de cobertura en equipo: no debería enviarse a un periodista solo. La cobertura en zonas de desastre se realiza en equipos de mínimo dos o tres personas. Uno reporta, el otro vigila el entorno físico (estructuras inestables, cables sueltos, réplicas, corrientes de agua).

Identificación visible: uso obligatorio de chalecos de prensa de alta visibilidad, cascos de protección y calzado industrial (no tenis ligeros, no botas de lluvia simples si hay escombros cortantes).

Tarjeta de identificación con tipo de sangre y alergias visible.

Estándares editoriales de cobertura: el principio ético fundamental en las crisis es “No hacer daño” . El periodismo debe transitar del sensacionalismo al periodismo de soluciones o de servicio.

¿Qué enfoque darle a la cobertura?

🔴 Enfoque Incorrecto: enfocarse únicamente en el shock, el dolor gráfico, el conteo de cadáveres y la búsqueda de culpables políticos en las primeras 24 horas.

🟢 Enfoque correcto (UNESCO): Brindar información verificada de utilidad pública (dónde buscar refugio, mapas de riesgo, listas de acopio) y explicar el fenómeno con base científica.

Para tomar en cuenta durante las coberturas

Veto a las conjeturas: prohibido replicar rumores de redes sociales (ej. “se rompió una represa” o “viene una réplica peor en una hora”) sin confirmación de sismólogos o autoridades competentes.

Tratamiento de fuentes víctimas: las entrevistas a sobrevivientes en estado de shock deben respetar el derecho a la privacidad. No se debe forzar el llanto ni interrogar a niños sin el consentimiento explícito de sus padres.

Protocolo de verificación contra la desinformación: en las catástrofes, los audios falsos de WhatsApp y las fotos descontextualizadas de terremotos antiguos inundan las redes sociales. Antes de poner al aire o publicar una foto o video ciudadano, el editor de mesa debe aplicar geolocalización e ingeniería inversa de imágenes para cerciorarse de que el metraje pertenece al evento actual.

Doble verificación de cifras: las cifras de fallecidos, heridos o desaparecidos solo se publicarán atribuyéndolas a canales oficiales (Protección Civil, Bomberos, Ministerios). Si hay discrepancias con fuentes en el terreno, se aclara explícitamente en la nota.

Algunas recomendaciones

Un medio de comunicación también es una infraestructura crítica en una emergencia. La UNESCO y la Federación Internacional de Periodistas (FIP) recomiendan que las salas de prensa tengan planes de contingencia para no quedar fuera del aire: servidores espejo fuera de la zona de impacto, plantas eléctricas de diésel con combustible para al menos 72 horas y teléfonos satelitales para los equipos de campo.

Si la sede principal se daña o se evacúa, se debe tener preestablecido un estudio secundario o alianzas operativas con otros medios o universidades alejadas para mantener las transmisiones.

Protocolo post-tragedia (salud mental y trauma): los estándares de salud ocupacional para periodistas reconocen que la exposición al horror físico genera estrés postraumático (TEPT).

Rotación obligatoria de equipos: los periodistas en el epicentro de la tragedia deben ser relevados en turnos de máximo 3 a 5 días para evitar el desgaste psicológico severo.

Apoyo psicológico institucional: el medio se compromete a brindar sesiones de descompresión psicológica guiadas por profesionales de la salud mental al culminar la cobertura.

Foto principal: generada por IA