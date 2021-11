Por volar un dron detienen a fotógrafo en el estado Falcón

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvo al fotógrafo Carlos Germán Debiais García en la urbanización Judibana, municipio Los Taques del estado Falcón, por sobrevolar un dron que aparentemente rodeó las instalaciones de la refinería Amuay este viernes 12 noviembre.

Luego de su detención allanaron su vivienda y se llevaron varios equipos electrónicos.

«A eso de las 3 de la tarde fue el último mensaje que recibí, me dijo que estaba en Judibana. Él tenía que buscar a una tía a eso de las 4 p.m., nunca llegó. A partir de ahí nos comenzamos a preocupar y empezamos a llamarlo. Y no fue sino hasta las 10 de la noche que llegaron 4 camionetas del Dgcim, con aproximadamente 20 funcionarios. Ingresaron a la casa y se llevaron computadoras, memorias, herramientas, el celular de mi primo; se llevaron una cantidad de cosas que no nos daba tiempo de ver que estaban agarrando» declaró Gabriela Galicia, prima del detenido a Espacio Público.

Tras el procedimiento, los funcionarios le pidieron la cédula a los miembros de la familia para levantar un acta sobre los equipos que estaban incautando. Este documento aún no ha sido entregado y sus papeles de identidad siguen en manos de los cuerpos policiales.

Luego del allanamiento, los familiares se trasladaron a la sede del Dgcim en el estado Falcón para tener información sobre el paradero de Carlos German, allí no recibieron ninguna información, incluso a su abogado no lo dejaron pasar: «Al sol de hoy no sabemos a ciencia cierta dónde está. Su abogado aún no ha podido comunicarse con él», detalló su prima.

Remigio Ceballos, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, del gobierno de Nicolás Maduro, ofreció declaraciones el sábado 13 de noviembre donde confirmó la detención del fotógrafo por sobrevolar con un dron la Refinería Amuay y ser parte de un plan contra algunas autoridades e infraestructuras estratégicas del Estado.

«El día de ayer fue detenido el ciudadano Carlos Germán Debiais García con un vehículo pilotado a distancia; estaba haciendo vuelos en los alrededores de la refinería de Amuay, la GNB logró su aprehensión y estamos en plena investigación» informaron a través de la cuenta oficial del ministerio en Twitter.

Sin embargo, los familiares del fotógrafo desmintieron estas acusaciones. Su hermana Nathali Debiais, en su cuenta de Instagram, colgó una publicación en la que da otra versión de los hechos: «Él no estaba volando un dron cerca de la refinería de Amuay como se dice, su error fue volar el dron cerca de la casa de un General y lo están usando para vender una historia distinta. Tampoco le han permitido hablar con su abogado. Lo único que sabemos es que lo trasladaron a Caracas ayer en la noche. Mi familia y yo estamos muy asustados por lo que pueda pasarle», indicó.

Los parientes del fotógrafo iniciaron una campaña en redes sociales con el fin de exigir que se respeten los derechos humanos y sea esclarecido el suceso. Desde Espacio Público exigimos que se respete el debido proceso, que las autoridades del Estado esclarezcan los hechos y respeten los derechos de Carlos Germán Debiais García.