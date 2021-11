“Nunca el periodismo fue tan importante y necesario como ahora”

En el marco de los próximos comicios electorales previstos para el 21 de noviembre, Espacio Público realizó el jueves 11 y viernes 12 el taller “Democracia y Elecciones: buenas prácticas para una cobertura responsable” en el Centro de Estudios Políticos de la UCAB en La Castellana, Caracas.

Esta convocatoria contó con la ponencia de 20 expertos en la cobertura electoral y política, quienes ofrecieron herramientas a 40 periodistas participantes para hacer un ejercicio de la profesión más responsable antes, durante y después del 21 de noviembre.

La primera jornada contó con la intervención del rector principal del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón; el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca; Andrés Azpurúa, director ejecutivo de Venezuela Inteligente; y periodistas como Marú Morales, Rosalí Hernández, Pedro Pablo Peñaloza, Luisa Maracara, Gisela Rodríguez, Pedro García Otero y Luis Carlos Díaz; y los abogados Ricardo Rosales y Amado Vivas.

Todos destacaron la importancia del periodismo en el contexto actual del país, sobre todo, por su rol contralor hacia el poder, pero dieron mayor importancia en su tarea de preservar la memoria de la nación, lo cual será necesario no solo para el recuento de los hechos, sino para el momento en que se empiece a hacer justicia.

En este sentido, Carlos Correa, director de Espacio Público, definió el momento actual de la profesión como el más duro del periodismo, pero que nunca había sido tan necesario.

También enfatizaron el hecho de que estas elecciones son una oportunidad para mostrar qué pasa en las regiones y sus diferentes problemáticas y realidades: «En esta campaña hay que acercarse más a la gente, hay que conectar con ellos” indicó Pedro Pablo Peñaloza. En este aspecto, Pedro García Otero, señaló que “el periodismo solo tiene sentido cuando es para el servicio público”.

La profesión tiene también un rol pedagógico y, en un evento electoral, el trabajo no puede solo quedarse en la superficie. Maru Morales, indicó que hay que decirle a las audiencia quiénes son los candidatos, quiénes los financian: “No debemos tener miedo a hacer esas preguntas”. También explicó que se debe hacer una disección crítica a las propuestas de los aspirantes, muchos de ellos están haciendo promesas que no pueden cumplir porque no están entre sus competencias.

Del mismo modo, Luisa Maracara, coordinadora editorial del medio Crónica Uno, destacó que más allá de hablar de la oferta electoral, por nuestro contexto, hay que informar sobre votar o no votar: “Hay que brindar información para que la gente pueda decidir”. Además, señaló que hay que ser plurales con todas las fuerzas políticas.

Pero para lograr una cobertura segura, en un país en donde en lo que va de año, se han contabilizado 185 casos, que corresponden a 348 violaciones a la libertad de expresión, Amado Vivas, miembro del equipo de defensa de Espacio Público, y Andrés Azpurúa, experto en seguridad digital, brindaron herramientas para saber qué hacer para prevenir cualquier riesgo y cómo actuar en caso de amenaza.

Del mismo modo, Ricardo Rosales, abogado de Espacio Público y Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, describieron los distintos mecanismos de protección del sistema internacional para el ejercicio del periodismo. Además, indicaron que el trabajo que realizan los profesionales de prensa son los que nutren a estos organismos para la defensa de los derechos humanos: “Es muy importante que se siga mandando información de lo que sucede y se hagan las denuncias y en eso ustedes, los periodistas, son esenciales”, afirmó Rosales.

Igualmente, Vaca indicó que los actores estatales deben dar acceso a la información pública y no restringirla: “No deben poner obstáculos” dijo. Además señaló que en esta era digital, los Estados deben brindar y cerrar brechas de desigualdad. El no estar conectado y no tener velocidades de conexión de calidad, genera una restricción indirecta de la libertad de expresión y, por ende, que los ciudadanos tomen decisiones desinformadas.

Roberto Picón, rector principal del CNE, explicó a los periodistas que es fundamental denunciar cualquier intención de presionar a los electores: “Los ciudadanos deben votar en libertad, sin chantajes que condicionen su decisión”. Igualmente, señaló que se debe informar y generar confianza en que el voto es secreto. También recordó que al momento de documentar hay que ser muy responsable con lo que se dice y que el equipo del Consejo Nacional Electoral estará atento en recibir cualquier irregularidad que se presente.

Una ciudadanía informada toma mejores decisiones

Durante el segundo día, los participantes pudieron debatir sobre la normativa electoral aplicable y funcionamiento del software, el acompañamiento internacional, el manejo responsable de encuestas, el desarrollo de una agenda propia en los medios, fake news, sobre la diferencia entre una votación y una elección, y las buenas prácticas para una cobertura responsable.

Para esta segunda jornada se contó con la participación de Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Félix Seijas, director de la firma de estudios de investigación estadística Delphos; Cristina Tardáguila, directora adjunta de la International Fact-Checking Network (IFCN); Ana Milagros Parra, politóloga; y los periodistas Luis Gonzalo Pérez, corresponsal de NTN24; Johan Álvarez, director de Punto de Corte, Dayimar Ayala, coordinadora de El Guachimán Electoral y Víctor Amaya, editor jefe de Tal Cual.

En este día, los participantes y ponentes resaltaron la importancia del periodismo colaborativo para hacer llegar a la población la información que les permita tomar las mejores decisiones. La destrucción del ecosistema de medios y los constantes ataques que reciben los periodistas día a día han destruído el tejido comunicacional y entre todos, se debe acompañar a la gente y registrar la historia.

El encuentro que provocó este taller entre periodistas de distintos medios y regiones, generó un intercambio de realidades que incentivó la necesidad de crear alianzas entre todos para poder hacer un mapa general de la situación del país, además de ayudarse entre todos para producir contenido de calidad y útil a la sociedad.

En contextos electorales, las fakes news y la guerra sucia invaden el terreno de la comunicación, en este sentido, Cristina Tardáguila aconsejó que para que las noticias falsas se difundan el menor tiempo posible, es necesario planificar con antelación la cobertura electoral para que, al surgir una, se tengan los datos necesarios para desmentirla.

Del mismo modo, Félix Seijas brindó herramientas para el manejo responsable de las encuestas y su interpretación: “Los periodistas deben contrastar los datos que muestran los candidatos en sus encuestas, porque ellos muestran solo lo que quieren que se vea” indicó. Además, explicó que los estudios estadísticos no predicen el futuro, solo arrojan resultados para que los interesados generen las estrategias para impactar en el.

Ana Milagros Parra ofreció conceptos e ideas sobre un análisis políticos en estas elecciones, en donde buscó que se reflexionara sobre la naturaleza del evento y el uso que se le está dando: “Las dictaduras modernas se visten de democracia. Por eso cuesta tanto definirlas y nombrarlas por su nombre” declaró.

También resaltó en su ponencia que las demandas ciudadanas no están siendo canalizadas por los partidos políticos, por eso considera que los periodistas deben hacer que las voces de las personas se escuchen.

Desde Espacio Público agradecemos a todos los participantes e invitados por acompañarnos durante estos dos días.