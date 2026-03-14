Política comunicacional 2026: reuniones con medios independientes, cambios ministeriales y una nueva narrativa

Luego de lo ocurrido el 3 de enero de 2026, en el ecosistema comunicacional nacional (oficial y particular) se han abierto espacios que vislumbran leves cambios que aparentan desdibujar el escenario hostil. De hecho, este viernes 13 de marzo se realizó la primera reunión entre medios de comunicación independientes, gremios y organizaciones de la sociedad civil y el Programa para la Paz y la Convivencia.

En ese encuentro voceros gremiales tuvieron el derecho de palabra y exigieron garantías mínimas para el ejercicio libre, plural y seguro del periodismo.

Como un acuerdo inicial se acordó instalar mesas técnicas de trabajo, para profundizar en distintos ejes relacionados con medios, acceso a la información y bloqueos contra medios en el entorno digital.

Hasta ahora los cambios comunicacionales se evidenciaron con nombramientos de nuevas autoridades, el regreso a X (antiguo Twitter) con la creación de la cuenta de Miraflores al Momento (@AlMomento_M ). De igual manera, en la Gaceta Nº 43.288, se creó el Programa Nacional de Formación en Comunicación con las mencio, acceso a la informaciónes en Comunicación Política, Comunicación Popular, Comunicación Digital y Gestión de Comunicación; se ha “suavizado” la narrativa oficial y se han hecho encuentros con medios independientes “por la paz y la convivencia”.

En el ministerio para la Comunicación e Información hubo cambios. Nombraron a Miguel Pérez Pirela, filósofo, comunicador y fundador de La Iguana TV. Lo designaron para liderar la estrategia comunicacional y “la batalla de la verdad”. “Su formación académica, experiencia y convicción seguirán fortaleciendo la batalla comunicacional en defensa de la verdad de Venezuela”, refirió Delcy Rodríguez; y como viceministerio para Comunicación Internacional designaron a Rander Peña, en sustitución de Camila Fabri de Saab.

También hay un hito importante como el regreso, el pasado 4 de marzo, de la prensa independiente al Palacio de Miraflores, un día después de las declaraciones dadas por el presidente de la Asamble Nacional, Jorge Rodríguez al periodista Luis Olavarrieta, en las que aseguró que en Venezuela “hay un nuevo momento político” y donde el periodismo puede ejercerse “sin temor a represalias”.

Más recientemente, se han dado reuniones entre el gobierno y algunos representantes de medios de comunicación nacionales e internacionales.

Aquí algunos antecedentes

Esta nueva apertura ocurre sobre un terreno erosionado por casi dos décadas de restricciones.

Desde el cierre de RCTV en 2007, el gobierno que en su momento lideró el fallecido Hugo Chávez, impuso un “nuevo orden comunicacional” que derivó en una asfixia del periodismo independiente. Hemos reportado el cierre de más de 400 medios de comunicación, entre prensa escrita, radios y televisoras. Además de la radio, el gobierno bloquea sitios web de manera reiterada. Al menos, 62 sitios de noticias, además de portales de organizaciones de derechos humanos y otras páginas de interés público, se mantienen bloqueados, con distintos mecanismos, y eso lo hacen tanto la principal empresa estatal, CANTV, como las operadoras privadas bajo órdenes administrativas Recordemos que en enero de 2007, Andrés lzarra, exministro de Comunicación e Información del gobierno de Hugo Chávez y, en ese momento, presidente de la cadena televisora multiestatal TeleSUR, declaró: “El socialismo necesita una hegemonía comunicacional. La hegemonía en los medios es un instrumento necesario para la revolución”. + Registramos el aumento de la censura y la persecución a periodistas y medios. Registramos detenciones arbitrarias y acciones intimidatorias, como el borrado de material de trabajo a equipos periodísticos por parte de los cuerpos de seguridad. Durante el primer mes de 2026 observamos un incremento en el número de casos relacionados con vulneraciones del derecho a la libertad de expresión. Al cierre de enero documentamos 15 casos, que se tradujeron en 50 violaciones a este derecho, principalmente 27 actos de intimidación, 11 de censura y 11 de hostigamiento judicial. En total contabilizamos 25 víctimas, entre ellas: 16 periodistas/reporteros(as), 12 particulares y seis camarógrafos/técnicos. También ocurrieron 25 detenciones vinculadas a estos hechos. La cobertura informativa se ha visto limitada por la precariedad y el miedo, provocando que la ambigüedad y la postergación informativa sean dominantes en el ecosistema mediático, frente a una narrativa oficial impuesta.

Ahora algunas claves para aproximarse a lo actual

Luego de lo ocurrido el pasado 3 de enero, se han evidenciado esfuerzos del oficialismo por “ordenar el relato”. Buscan “promover la transparencia y la paz ciudadana”.

Recordemos que existe una declaratoria de Estado de Conmoción Exterior, mediante el Decreto N.º 5.200, que estableció un régimen de excepción de alcance nacional por 90 días, prorrogables.

De acuerdo a la organización Acceso a la Justicia, aunque el decreto se fundamenta en disposiciones constitucionales y en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, su redacción otorga amplias facultades al Poder Ejecutivo sin definir con precisión qué derechos pueden ser restringidos ni bajo qué criterios, lo que plantea riesgos directos para la libertad de expresión y el derecho a la información.

Pues bien, ahora ese decreto convive con una reconfiguración del relato oficial que intenta establecer una nueva narrativa frente a la crisis: hay puertas que se están abriendo, como el acceso de los medios independientes al Palacio de Miraflores, el pasado 4 de marzo .

Pero, realmente ¿hay en la política comunicacional señales de recomposición? Lo que se ha desplegado desde el 3 de enero es una secuencia de hechos que ciertamente confirman un cambio.

Aunque no se ha desmontado por completo el aparato de propaganda oficialista ni ha cesado el entorno adverso para el ejercicio del periodismo, marcado por controles directos, sanciones administrativas y advertencias públicas, los nombramientos de otras figuras al mando evidencian que están “suavizando” o “interviniendo” la retórica “enemigo interno” con mensajes de reconciliación nacional y gestión técnica.

Y, más recientemente, este 11 de marzo, Delcy Rodríguez, quien asumió el 5 de enero el gobierno, se reunió con medios de comunicación en marco del Plan de Convivencia y Paz. Según fue un encuentro orientado a fortalecer el tejido institucional del país.

En esa cita estuvieron los principales medios de comunicación nacionales (hasta ahora se conoce la intervención de los representantes de Venevisión) y fueron invitados para definir las bases de una relación de respeto mutuo y responsabilidad social. .

¿Qué más ha pasado?

El gobierno de Nicolás Maduro ordenó el bloqueo de la red social X (anteriormente Twitter) en Venezuela a partir del 9 de agosto de 2024. Pero, luego del 3 de enero cuando se montó en una nueva estrategia comunicacional, regresó a la plataforma con la cuenta @AlMomento_M. R, el pasado 14 de enero. La creación de este perfil surge en medio de un escenario de creciente presión internacional, las reiteradas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y la exigencia de las liberaciones de los presos vinculados a procesos políticos.

También la Gaceta Oficial 43.299 señala una serie de nuevos nombramientos como Gustavo Adolfo Villapol Ríos designado como viceministro de Gestión Comunicacional. Villapol es el director del semanario “Cuatro F”. Durante el año 2025, Villapol fue reelecto como diputado del estado Miranda por la lista del PSUV. En el año 2023, en el marco de de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven 2023), presentó su libro “Los amos del significado”, donde realiza un análisis histórico de los medios de comunicación en Venezuela, y plantea los desafíos para la construcción de una contracultura en el espacio digital con tecnologías, plataformas y conocimientos propios. .

. El periodista Hernán Canorea fue designado como nuevo presidente de Venezolana de Televisión (VTV). Antes de este cargo, se desempeñó como jefe de la Oficina de Gestión Comunicacional del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz bajo la administración de Diosdado Cabello. También es productor del programa “Con el mazo dando” conducido igualmente por Cabello. Anteriormente, fue jefe de prensa de la Asamblea Nacional (AN) cuando Cabello presidió el hemiciclo entre 2012 y 2016. .

. Juan Escalona, fue designado como Ministro del Despacho de la Presidencia, un cargo estratégico para la coordinación de la agenda y la comunicación directa de Delcy Rodríguez: “Designó al capitán Juan Escalona como nuevo ministro del Despacho de la Presidencia. Sé que su lealtad, capacidad y compromiso llevará adelante el seguimiento del desarrollo de los planes de nuestro Gobierno Bolivariano junto al pueblo. ¡Vamos siempre adelante!”, expresó Rodríguez en el mensaje difundido en la red social Telegram. .

. Se habla de la reforma de la Ley de Telecomunicaciones. De hecho se está impulsando una agenda legislativa para modernizar el sector, con el fin de utilizar las comunicaciones como eje transversal para el desarrollo económico y la atracción de inversión extranjera.

Enrique José Quintana Sifontes, regresa (estuvo en ese puesto entre 2009 y 2018) como director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Su cargo se oficializó el 5 de marzo mediante el Decreto N.º 5.263, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6.992. Ante su despacho, este viernes 13 de marzo diversas organizaciones entregaron un documento y solicitaron el levantamiento de los bloqueos.

A Quintana le dejan en la cancha ordenar y ejecutar el desbloqueo de las páginas web, portales de medios, redes sociales como X, y redes privadas virtuales (VPN) que fueron bloqueadas arbitrariamente por las operadoras Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), Digitel, Telefónica Movistar y demás servicios de internet.

Una dualidad calculada

Lo anterior es una aproximación a los cambios en la política comunicacional luego del 3 de enero, que no debe estar atada a decreto, reuniones, nombramientos o con la introducción de palabras como perdón, convivencia y paz en el discurso oficial.

Más bien, acciones que sí nos mostrarían vientos de cambio es que el Estado venezolano inicie un proceso genuino de restitución de derechos civiles y políticos. Esto implica, en principio, una reestructuración institucional con medidas y políticas a mediano y largo plazo que encaminen hacia una verdadera democracia.

Y pasa por derogar leyes restrictivas como las leyes Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica, y la Tolerancia y la de de Responsabilidad Social de Radio, Televisión y Medios Electrónicos.

La política comunicacional de 2026 se mueve en una dualidad calculada. Por un lado, el retorno de la prensa independiente a Miraflores y las reuniones de “convivencia” con medios nacionales sugieren un esfuerzo por normalizar la imagen institucional del gobierno de Delcy Rodríguez ante la comunidad internacional. Sin embargo, esta “suavización” del discurso convive con una estructura legal de excepción.

Lo anterior es un análisis aproximado de los cambios comunicacionales que hemos visto desde el 3 de enero a la fecha, cambios que se dan con la vigencia del Estado de Conmoción Exterior, que permanece como una herramienta de control latente, capaz de criminalizar la opinión bajo conceptos ambiguos.

En definitiva, el ecosistema mediático venezolano pasó de una confrontación abierta a una etapa de “vigilancia diplomática”: las puertas del Palacio de Miraflores se abren, pero las leyes que permiten el castigo al disenso siguen intactas, los medios bloqueados y hay periodistas aún demandando su libertad plena.