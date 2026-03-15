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Sociedad civil pide a autoridades reflexionar sobre la epidemia de fiebre amarilla y pide que publiquen boletines epidemiológicos

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Instituciones académicas, sociedades científicas, federaciones de colegios profesionales de la salud y organizaciones no gubernamentales defensoras del derecho a la salud suscriben una Carta Pública, dirigida a las autoridades sanitarias, con el propósito de ” invitarles a reflexionar sobre las lecciones que deja la situación que atraviesa Venezuela ante el inicio de una epidemia de fiebre amarilla —enfermedad de notificación obligatoria nacional inmediata y de notificación obligatoria internacional— cuyos primeros casos se registraron en junio de 2025.

Organizaciones de la sociedad civil aclaran que esta situación es del conocimiento público, “así como del desarrollo de la epidemia, que ocurrió ocho meses después, el 24 de febrero de 2026, tras la difusión del documento Fiebre Amarilla en Venezuela: Situación Actual, Alerta y Respuesta Estratégica, identificado con los logos del Ministerio del Poder Popular para la Salud y de la Vicepresidencia Sectorial de Ciencia y Tecnología, Salud y Ecosocialismo.

“Esta revelación se produjo en un contexto regional marcado por el incremento de casos humanos de fiebre amarilla desde finales de 2024 y comienzos de 2025 en cinco países del continente, tres de ellos fronterizos con Venezuela.

“Nuestro país, incluido entre los 12 países y 1 territorio de las Américas con transmisión endémica de fiebre amarilla selvática, fue clasificado —según los criterios de la OPS para medir el riesgo de propagación— como un país de riesgo muy alto. Ello debido a la cobertura de vacunación antimarílica de apenas 71 % en 2024, la amplia extensión territorial en riesgo de transmisión —más allá de los estados mencionados en el documento oficial—, la falta de información disponible sobre el sistema de vigilancia de epizootias y la insuficiente capacidad de prevención y control con los recursos existentes”.

En el documento, que suscribe Espacio Público, las organizaciones señalan que están conscientes de la necesidad de reconstruir la confianza, tanto en el ámbito nacional como internacional, respecto a lo que todos los actores involucrados “podemos y debemos hacer conjuntamente para reorientar la estrategia aplicada hasta el pasado 24 de febrero en el manejo de la actual epidemia de fiebre amarilla”.

Consideran fundamental que estas premisas orienten una reflexión profunda sobre las lecciones aprendidas, con el fin de evitar que se repita una situación como la vivida y de identificar las señales que cada actor debe emitir para fortalecer la confianza y la credibilidad institucional.

“Entre estas señales —a modo de ejemplo—, y dado que se trata de la única herramienta que permite conocer la curva epidémica de la fiebre amarilla 2025–¿2026? en Venezuela, información indispensable para su adecuado diagnóstico epidemiológico, estimamos que la publicación en la página web del MPPS de los Boletines Epidemiológicos Semanales correspondientes a 2024, 2025 y lo que va de 2026 constituiría un paso extraordinariamente significativo”.

Lea la carta comleta:

carta publica 2.docx (1)Descarga

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