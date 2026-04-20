Niegan solicitud de amnistía al periodista Carlos Julio Rojas

El periodista venezolano y defensor de derechos humanos, Carlos Julio Rojas, declaró en una rueda de prensa este lunes 20 de abril de 2026 que, luego de varias semanas de espera, finalmente el viernes 17 el juez José Antonio García le informó que no le aprobaron la amnistía.

“Sin ningún tipo de explicación. Simplemente que los delitos no estaban excluidos”, expresó Rojas durante su encuentro con los medios y con el respaldo de su equipo de defensa Eduardo Torres y Alonso Medina Roa; Édgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas; y Oscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea.

Foto: Espacio Público

Rojas resaltó que estuvo preso en cinco ocasiones, siendo la última la más larga (un año y nueve meses) y aseguró que en su caso montaron “un burdo show con testimonios falsos” y responsabilizó de ello al exfiscal General, Tarek William Saab.

“No hay un argumento para negar la amnistía, sino simplemente decir que se está aplicando una selectividad perversa. No hay un patrón jurídico, ellos mismos están pisoteando la Ley de Amnistía (LA) que promulgaron. Ninguno cometimos algún delito. Somos la voz de los que no tienen voz para visibilizar los problemas de la gente”, dijo.

En ese sentido, le hizo un llamado al juez José Antonio García del Tribunal Primero con Competencia en Terrorismo y también al fiscal 23 nacional, Carlos Alcalá para que tomen cartas en el asunto sobre el caso de Carlos Julio Rojas.

“No les bastó con meter a casi 30 periodistas a la cárcel. En mi caso me costó casi dos años en El Helicoide. Saben que estuve preso en Ramo Verde simplemente por defender derechos”, añadió.

Llamamiento al juez, al fiscal y a la defensora

Adicionalmente, aprovechó la ocasión para hacerle un llamado a la comisión de la Asamblea Nacional que tiene a su cargo el seguimiento de las amnistías: “no puede guardar silencio y debe defender el instrumento que ellos mismos crearon y que están aplicando de forma perversa”.

Rojas no solo comentó sobre su caso, sino también el de los periodistas Rory Branker y Gabriel González. “Pareciera que defender derechos humanos te pone en el punto de mira y luego te acusen de delitos dantescos”.

A juicio de Rojas, es necesario que la comisión se reúna con los excarcelados y sus familiares y también le pidió al nuevo fiscal general, Larry Devoe; y a la defensora del Pueblo, Egleé González Lobato, a que no engaveten los casos y den la cara al país y se no siga administrando la amnistía a discreción.

“Hoy no tengo libertad plena. A muchos de los trabajadores de la prensa no nos regresaron nuestros equipos luego de la detención. ¡Cuesta comprar un celular, una computadora!” y resaltó que quienes hoy están en el poder no van a lograr callar a los periodistas ni a los defensores de derechos humanos.

Siguen los ataques a los trabajadores de la prensa

Previo a las declaraciones de Rojas, Édgar Cárdenas destacó que durante los primeros cien días de la gestión de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela si bien se abrieron espacios mínimos, aún persiste la persecución a la prensa y una muestra de ellos resultó la agresión que sufrieron los trabajadores de la prensa durante la cobertura de la marcha de los trabajadores y sindicalistas el jueves 9 de abril.

Foto: Espacio Público

“No puede ser que la amnistía se administre como un filtro para determinados casos. La convivencia no puede ser una frase o eslogan de oficina mientras la realidad en la calle nos lleva a la censura y a la persecución”, dijo.

Por su parte, el abogado Alonso Medina Roa, indicó que ve con preocupación la discrecionalidad con la que se aplica la LA y que a su vez atenta contra el espíritu en sí de esa misma ley. “No hay sintonía política ni jurídica”, afirmó.

Se debe ampliar la aplicación de la amnistía

En su opinión, hay pretensiones de limitar el alcance de la LA con “criterios absurdos” y que se alejan del derecho y la política. “El llamado es a ampliar la aplicación de la amnistía”, enfatizó.

Mientras que el también abogado Eduardo Torres piensa que la LA no está hecha para la reconciliación, sino para discriminar y “mantener la amenaza no solo contra las personas que estaban presas sino que no sirvió para la libertad de todos los presos políticos”, dijo.

Torres, quien también estuvo preso, indicó que seguirán exigiendo la libertad de todos ya sea por sobreseimiento con base en la LA, por sobreseimiento porque no existen pruebas a través del otorgamiento de un indulto masivo y general.

Para finalizar tomó la palabra el vocero de Provea, Oscar Murillo, quien recordó que la organización presentó propuestas para la LA y resaltó que tanto la comisión especial, como las autoridades y jueces deben entender que no se tratar de alargar la cadena sino de romperla y recobrar la libertad.

“El país reclama otro momento, a vivir con dignidad y en democracia. Es necesario que se restituyan los derechos civiles y políticos de cada venezolano”, culminó Murillo.