Trabajadores de la prensa víctimas de golpes e intentos de hurtos este #9abr

Este 9 de abril, tras el paso de la manifestación pacífica desde Bellas Artes hasta la avenida Urdaneta, actividad que convocaron los gremios y sindicalistas con destino a Miraflores, en Caracas, para exigir salarios justos y mejora de la calidad de vida, se presentaron varias escaramuzas en los puntos de acceso que fueron cerrados por equipos antimotines de la GNB y la PNB, en donde resultaron agredidos varios trabajadores de la prensa.

Los funcionarios los repelieron cuerpo a cuerpo y usaron sus escudos en contra de quienes participaban en la acción. Se observaron adultos mayores que empujaron y arrastraron por el piso. Muchos mostraron heridas en brazos, rostros y cabezas. Los policías lanzaron botellas de agua congeladas, según denunciaron los afectados.

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Varios trabajadores de la prensa, una vez que la protesta llegó al centro de Caracas y pretendía llegar a Miraflores, quedaron entre la línea de confrontación y fueron repelidos.

El Sindicato de los Trabajadores de la Prensa (SNTP) dio un parte de 10 agredidos en el pleno ejercicio de su labor.

#URGENTE | La agresión contra los periodistas tiene que parar.

Durante la cobertura de la marcha este #9Abr, al menos 10 periodistas y trabajadores de la prensa fueron golpeados, rociados con gas pimienta y robados por efectivos de la PNB que impidieron el avance de la… pic.twitter.com/wd0FSKhPC5 — SNTP (@sntpvenezuela) April 9, 2026

Los policías les tumbaron los teléfonos e intentaron quitárselos, también los micrófonos y los maltrataron con los escudos. Hubo comunicadores que resultaron con golpes en la cara.

A Sergio González, fotógrafo de la ONG Provea, los funcionarios golpearon con un escudo y rociaron con gas pimienta. Al camarógrafo del medio VPI que cubría la manifestación también le dieron con el objeto antidisturbios.

12:45 pm | Un funcionario de la PNB es captado mientras agrede con su escudo a nuestro fotógrafo Sergio González.



Tras la instalación de un nuevo piquete a la altura de la Plaza El Venezolano, con el propósito de impedir el paso de la movilización de trabajadores hacia el… pic.twitter.com/OEs7KJ3Bbj — PROVEA (@_Provea) April 9, 2026

#URGENTE | El equipo periodístico y reporteril de @VPItv fue agredido cuando daba cobertura de la marcha convocada por trabajadores este jueves en Caracas.



Informar NO es delito. #VPItv pic.twitter.com/gxFBDMlCXy — VPItv (@VPITV) April 9, 2026

A Jormer Díaz, del portal Contrapunto, intentaron arrebatarle el celular justo cuando la marcha llegó a las cercanías de la Plaza El Venezolano . Él también vio cuando los funcionarios lanzaron un pote con agua helada que casi le cae encima.

El corresponsal de La TV Calle, Francisco Cáceres, fue otra víctima de la acción desproporcionada de la PNB.

Las agresiones ocurrieron en menos de una hora. Cerca de las 12:00 p.m. cuando los trabajadores se disponían a cruzar el cerco policial en los alrededores de la Plaza El Venezolano.

La concentración había partido sin contratiempos desde Plaza Venezuela. Caminaron por Los Caobos en dirección a la avenida Bolívar. De ahí hacia Bellas Artes y cuando enrumbaron a la avenida Urdaneta inició la refriega con los funcionarios de la PNB. Durante toda la actividad se sortearon cerca de ocho piquetes policiales. Los comerciantes bajaron las santamarías, mientras los trabajadores informales correteaban con sus mercancías.

El Comité por la libertad de los presos políticos (Clippve) además de las incidencias de la marcha, denunció la detención arbitraria de Ort Betancourt Villamizar (20), a quien vieron que aprehendían en las cercanías de la Plaza El Venezolano, participaba en la actividad ejerciendo su deracho a la protesta.

ALERTA | Reportamos sobre la detención de Ort Betancourt Villamizar, joven de 20 años, estudiante de la Unexpo Guarenas y militante del partido Primero Justicia en Zamora.



De acuerdo a personas cercanas, el procedimiento fue ejecutado hoy en la Plaza El Venezolano, en Caracas,… pic.twitter.com/ndBFshVq5I — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) April 9, 2026

Derechos violados

El objetivo de esta manifestación: “salarios dignos y la defensa de las prestaciones sociales”. No obstante, se suman familiares de los detenidos por procesos políticos, de desaparecidos vinculados a la trata de personas, jubilados.

José Patines, líder de la Coalición Sindical, dijo que van a exigir el salario y la entrega del proyecto que fue entregado el pasado 12 de marzo en la Asamblea Nacional. “Esperamos que nos reciban en Miraflores a todos los venezolanos. Eso está en la Constitución nacional y es nuestro derecho. Tenemos exigencias y queremos que nos expliquen por qué se va la luz, por qué no hay agua, queremos respuestas responsables”.

La petición de Patines es un derecho fundamental que hace parte de los derechos inherentes a todo ser humano. Por tal motivo, instamos a las autoridades atender sus demandas como expresión del respeto a la democracia, a los derechos consagrados en la constitución y a que se garantice el acceso de la ciudadanía a la información pública.

En el artículo 143 la constitución expresa claramente que los ciudadanos tienen derecho a ser informados oportuna y verazmente por la administración pública sobre el estado de sus actuaciones. Los funcionarios públicos deben rendir cuentas sobre sus acciones y tienen la obligación de dar respuesta a las solicitudes de la ciudadanía sobre información vinculada con la gestión y que de una u otra manera genere impacto en su calidad de vida.

Sobre la manifestación pacífica el artículo 68 de la CRBV dice que “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.

No cesa la violencia

Una de las exigencias que hemos venido haciendo para la reconstrucción democrática en Venezuela es que exista un esquema mínimo de garantías en lo que respecta a la libertad de expresión, información y prensa. La generación de condiciones para una comunicación libre implica la posibilidad de estar informado/a y gozar de libertad de comunicación.

No obstante, el patrón de represión se repite: se reprime el derecho a manifestar, el derecho de asociación y el libre ejercicio del periodismo, cuando se impide que un comunicar registre y difunda lo que acontece en la calle.

Exigimos el cese inmediato la persecución, intimidación y las agresiones por ejercer la libre expresión, que afecta a activistas e infociudadanos, así como a periodistas y trabajadores de la prensa reprendidos por su labor y profesión.

Foto prinicipal: Miguel Gutiérrez

Fotos internas: Espacio Público