El fiscal general designado por la ilegal asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión contra la periodista Carla Angola por el presunto delito de “instigación al magnicidio”.

Saab acusó a la periodista venezolana radicada en Miami, Estados Unidos, de “instigar a la perpetración de un magnicidio” por una entrevista que hizo Angola.

“El despacho fiscal solicitó la orden de aprehensión en contra de esta señora por la presunta comisión del delito de apología, en relación al delito de magnicidio”, dijo Saab en declaraciones desde la sede de la Fiscalía, transmitida por medios públicos.

En medio de una entrevista que se viralizó en las redes sociales, Carla Angola le preguntó a su entrevistado por qué el gobierno estadounidense “no hace lo mismo con Nicolás Maduro” refiriéndose al asesinato con un drón de un líder de la organización terrorista Al Qaeda, hecho ocurrido en días recientes.

La periodista, sin embargo, hizo la salvedad de que no estaba llamando a cometer un crimen, que la pregunta era válida y que era algo que se cuestionaban algunos venezolanos en redes sociales. “¿Qué es lo que dice el venezolano en redes sociales? ¿Por qué (Estados Unidos) no hace lo mismo con Maduro? Y aquí no estamos haciendo obviamente apología a su asesinato”, dijo Angola en ese segmento de la entrevista.

Tarek William Saab cuestionó que, al “incitar al magnicidio”, Angola “está promoviendo una guerra civil”. Recalcó que el Ministerio Público adelanta una investigación sobre el hecho e investigará a su esposo, Luis Alejandro Arévalo Troconis, por irregularidades en una supuesta venta inmobiliaria a dos familias que viven en anexos que le pertenecen.

En marzo de 2020, Carla Angola denunció que grupos afectos al gobierno de Nicolás Maduro entraron al edificio donde vivían sus padres en Caracas, acosaron a sus vecinos e intentaron entrar al apartamento.

El grupo de hombres encapuchados, según denunció Angola, dejó mensajes amenazantes en las paredes del edificio. Los ataques surgieron después de Maduro reaccionara en cadena nacional ante el anuncio del Departamento de Justicia estadounidense en el que ofrecía recompensa por su captura.

Más recientemente, Angola fue víctima de la campaña de hostigamiento e intimidación liderada por Esteban Trapiello contra un grupo de periodistas en redes sociales. Trapiello ha sido victimario de algunas detenciones luego de publicar en sus redes sociales hostigamientos y difamaciones contra trabajadores de la prensa.