Funcionarios impidieron trabajo de periodista Nainerys Mayora en hospital de La Guaira

Funcionarios de seguridad del hospital José María Vargas, en La Guaira, impidieron este 19 de octubre que la periodista Nainerys Mayora, del diario La Verdad de Vargas, entrevistara a personal médico del recinto sobre una jornada de citología que se estaba realizando.

Mayora contó a Espacio Público que el hecho ocurrió alrededor de las 10 de la mañana, luego de que cubriera una caminata organizada por la dirección regional de salud del estado Vargas, donde una de las personas que entrevistó la puso en contacto con un médico del hospital.

El médico, asegura Nainerys Mayora, tenía información sobre una jornada de citología y despistaje de VPH, por lo que le preguntó si podía darle información al respecto. La fuente accedió y le indicó a Mayora que lo buscara en el piso 3 del hospital José María Vargas, donde se estaban brindando esa atención médica.

La periodista de La Verdad de Vargas asegura que logró ingresar al recinto sin problemas y llegó al piso 3, pero estando allí no logró encontrar al médico que le daría la entrevista y tampoco tenía señal telefónica para llamarlo.

Mientras esperaba, una mujer que se identificó como personal de prensa del hospital José María Vargas (pero no dio su nombre y apellido) la abordó y le preguntó en cuál medio trabajaba.

“Le digo que de La Verdad y que estoy interesada en conocer información respecto a la jornada que se realiza. Me pregunta quién me autorizó, le dije que pasé sin problemas y que el doctor me había dicho que no había problema”, dijo Mayora a Espacio Público.

Seguidamente, la supuesta funcionaria del hospital le pidió a Nainerys Mayora montarse en el ascensor y bajar hasta la planta baja. Allí, funcionarios de seguridad la abordaron y formaron “casi una rueda alrededor” de la periodista. Una de las presentes le recriminó que “violó” los “canales regulares de comunicación” porque primero tenía que contactar a personal de seguridad y pedir autorización para realizar cualquier actividad en el recinto hospitalario.

“Me dicen que, aunque la haya pedido, esa información no me la podían dar porque La Verdad de Vargas está vetado del hospital. No se le puede dar información y está prohibido que entren”, explicó.

Nainerys Mayora cuenta que no estaba al tanto del veto sobre el medio regional en el que labora y que simplemente estaba allí haciendo su trabajo, con el visto bueno de su fuente. Aún así, todas las personas que la rodeaban le dijeron que tenía que irse.

La labor de los periodistas y los medios de comunicación en recintos públicos es de interés de la ciudadanía, por lo que no se puede limitar su acceso o cobertura informativa.

El hostigamiento y la intimidación hacia los reporteros busca normalizar la censura y la autocensura, limitar el rango de acción de los periodistas y, a su vez, incidir en las posibles fuentes de información, quienes por temor a represalias pueden limitar y hasta negar posibles declaraciones sobre temas de importancia para la ciudadanía.