Un comentario en TikTok le costó la libertad a Yorman Acevedo

A Yorman Acevedo lo detuvieron funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) el 13 de enero de 2026 en Maracay, en el estado Aragua, luego de comentar un video en la red social TikTok que hizo referencia a la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Estuvo 19 días en condición de desaparición forzada. Sus familiares supieron de la detención porque varias personas vieron cuando los efectivos se lo llevaban, pero no sabían dónde lo tenían y, finalmente, conocieron que estaba recluido en El Rodeo I acusado de “instigación al odio”. Ahí comenzó otro camino de penurias para la familia, pues tuvieron que mudarse hacia las afueras del centro de detención.

Traslado a Yare III sin información a sus familiares

Foto: cortesía de Viorman Acevedo

No obstante, el 24 de marzo hubo un traslado de detenidos de El Rodeo I hacia el Centro Penitenciario Yare III y, de nuevo, la familia de Yorman Acevedo se quedó en el limbo. No les informaron oficialmente si él también estaba en ese traslado, aunque parientes de otros detenidos les aseguraban que sí.

“Hoy mi tía fue para Yare III a entregarle la paquetería a mi papá, aunque a nosotros no nos llamaron ni nada, pero otros detenidos sí pudieron hacer el llamado para que les llevaran la paquetería. Cuando llegó mi tía le preguntaron (los funcionarios) si estaba segura que mi papá estaba ahí y ella dijo que sí, pero no le permitieron dejar una carta con nuestros números de contacto y que debía esperar que llame el señor Yorman”, contó Viorman Acevedo (hijo) a Espacio Público.

Ante esta nueva situación de incertidumbre, Viorman aseguró que tanto él como su familia quedaron “en tres y dos” porque el señor Yorman no se sabe de memoria los números de contacto de su círculo familiar más cercano. “Esperemos que esa paquetería y la colchoneta pueda llegar a él. Sabemos que está ahí, pero no sabemos si le permitirán la llamada”, añadió.

La CIDH le otorgó medidas cautelares a Yorman Acevedo

Horas más tarde, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares a Acevedo bajo la resolución N° 22/2026 porque considera que está en una situación de urgencia y le exige al Estado venezolano:

Protección a su vida, integridad y salud.

Que las condiciones de su detención sean compatibles con los estándares internacionales.

Acceso a atención médica adecuada y especializada, así como también medicinas y una valoración médica integral.

Acceso inmediato a alimentos y agua adecuada.

Garantía de no violencia, ni amenazas/agresiones/intimidaciones dentro del sitio de reclusión.

Comunicación con sus familiares y abogados de confianza, así como también que tenga acceso a la plena libertad de expresión y opinión.

Por otra parte, la CIDH aseguró que el otorgamiento de estas cautelares y su adopción por parte del Estado venezolano “no constituyen prejuzgamiento alguno de una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables”.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

¿Quién es Yorman Acevedo?

Yorman Acevedo, de 58 años de edad, se dedica a la reparación de artefactos electrodomésticos en la ciudad de Maracay, en el estado Aragua. Su hijo Viorman lo define como un hombre colaborador, empático, humilde, con mucho amor al prójimo. “También le gustan los animales”.

Foto: cortesía de Viorman Acevedo

¿Cómo fue el día antes de la detención de tu papá?

“Él dormía en su trailer donde tiene sus electrodomésticos, justo a una cuadra de la casa de mi abuela. Su día a día era levantarse en las mañanas, tomarse un café, sacar sus herramientas y ponerse a arreglar los artefactos”, expresó Viorman.

Conocido en su comunidad

Viorman resaltó que su papá, por su oficio, es una persona conocida en la localidad y, en vista de ello, se abocó a recoger firmas para dar fe sobre la buena conducta de su padre. “Logré recaudar más de 200 firmas, personas que lo conocen y saben que es buena persona. Es un señor muy amable, tranquilo, no se mete con nadie”.

“Mi papá es una columna fundamental en mi vida. Soy muy apegado a él, somos muy leales. Lo amo demasiado. ¡Tengo papitis!”, expresó con orgullo y sonrisas.

Adicionalmente, la detención de Yorman Acevedo alteró la dinámica familiar, pues días antes del 13 de enero hospitalizaron a su madre de 84 años de edad por una afección de salud y una vez que se estabilizó, los hermanos de Yorman consideraron en informarle, pero la señora se enteró por unas anotaciones en una libreta que encontró en su hogar.

“Ella se enteró sola. El universo puso todo en su lugar”, expresó un sereno y afable hijo.

En el caso de Viorman, su rutina se alteró tras asumir los gastos que requerían tanto él como su mamá para poder permanecer cerca de El Rodeo I, así como también asegurar los insumos a Yorman, por quien sacrificó su mes de vacaciones laborales para dedicarse a la lucha por la libertad de su padre.

“Un señor tiene una bodega y nos presta el baño. Dormíamos afuera en unas carpas frente a un terreno”, dijo. Así estuvieron durante un mes, en vigilia constante.

Un hijo que ama a su padre

¿Qué le dirías a tu papá si lo tuvieras frente a ti?

“Tu hijo hizo todo por tu liberación. ¡Te amo!”.

Por último, Viorman pidió que las autoridades venezolanas se pongan la mano en el corazón e indaguen bien los casos antes de juzgar. “Esto va más allá de lo político, se trata de hacer las cosas como son, con el debido proceso”, culminó este diligente joven de 27 años y que solo desea ver a su padre en libertad plena y junto a su familia.