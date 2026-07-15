Ocho organizaciones expresan su preocupación por las restricciones a la prensa durante la reciente emergencia por el terremoto

Las organizaciones internacionales y nacionales abajo firmantes, que se dedican a la defensa de la libertad de prensa y la libertad de expresión, expresamos nuestra profunda preocupación por las denuncias sobre las restricciones impuestas al trabajo de periodistas que buscan informar sobre la emergencia ocasionada por los recientes terremotos.

Según la información publicada por el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, reporteros y equipos de prensa han enfrentado impedimentos para acceder a las zonas afectadas, limitando la cobertura independiente de un acontecimiento de indudable interés público. El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) también denunció actos de hostigamiento y restricciones que afectan la cobertura informativa y la circulación de información.

El acceso a información oportuna, independiente y verificada es indispensable durante una emergencia humanitaria. Las restricciones al trabajo periodístico afectan el derecho de todas las personas a buscar, recibir y difundir información, reconocido por el derecho internacional de los derechos humanos. En momentos de crisis, la transparencia y el libre flujo de información son esenciales para la protección de la población, la coordinación de la asistencia y la rendición de cuentas de las autoridades públicas.

En este contexto, instamos respetuosamente al Estado venezolano a:

Garantizar el acceso libre, seguro y sin restricciones indebidas de periodistas y medios de comunicación a las zonas afectadas por los terremotos, incluyendo a corresponsales y periodistas extranjeros debidamente acreditados. Hasta la fecha, la cobertura de la catástrofe continúa condicionada por requisitos administrativos y autorizaciones oficiales cuyas modalidades no siempre están claramente definidas para los periodistas que trabajan sobre el terreno.

Adoptar medidas de apoyo para que periodistas y medios de comunicación afectados por la emergencia puedan continuar desempeñando su labor informativa en condiciones de seguridad, principalmente para el acceso a Internet y la infraestructura de telecomunicaciones. Para sostener la cobertura, los periodistas enfrentan una grave escasez de equipos de protección, baterías externas, radios de comunicación y apoyo para desplazamientos.

Levantar los bloqueos que actualmente afectan a sitios web y páginas de medios de comunicación, a fin de garantizar que la población pueda acceder a información diversa e independiente durante la emergencia. Al menos 65 sitios web de noticias nacionales e internacionales permanecen bloqueados en el país, según el registro de la organización Venezuela Sin Filtro.

Confiamos en que las autoridades venezolanas adoptarán estas medidas con carácter urgente, en cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión y acceso a la información, para asegurar a toda la población, sin restricciones, la información esencial para enfrentar esta tragedia.

Facilitar el trabajo de la prensa durante una emergencia fortalece la respuesta institucional, promueve la confianza pública y protege el derecho de todas las personas a recibir información esencial para su seguridad y bienestar.

Atentamente,

Firmantes