Ministerio Público citó a periodista Mayerlin Villanueva por vincularla con una noticia de otro medio

La periodista Mayerlin Villanueva fue citada el 27 de junio por el Ministerio Público luego de que la vincularan con una noticia que publicó otro medio, a través de Instagram, en el que se exponía la identidad y datos personales de un adolescente.

Villanueva dijo que el 24 de junio hizo pública una denuncia de un hombre que fue golpeado por un adolescente, en compañía de su madre, en el municipio Junín del estado Táchira.

“El hijo del señor me contactó para procesar la denuncia. Coloqué la información, la foto del señor y no puse el nombre del menor de edad porque sé que está prohibido, sé cómo es el tema”, explicó la periodista.

Luego de que Villanueva publicara la información en sus redes sociales, una cuenta de Instagram denominada “Táchira Noticia” publicó una minuta policial sobre el caso de la agresión en la que expusieron el nombre y número de cédula del adolescente.

El 26 de junio, la madre del adolescente fue a la Fiscalía y demandó a Mayerlin Villanueva porque “había expuesto al escarnio público al menor de edad”, pese a que la periodista no tenía ningún vínculo con la información que publicó Táchira Noticia.

Villanueva acudió a la citación con la fiscal 14° del estado Táchira y, en medio del interrogatorio, sintió que la quería hacer responsable por la publicación que se hizo en Instagram.

“Yo no tenía nada que ver porque (la publicación) no tenía mi nombre. La fiscal tenía impresas a color todas las publicaciones donde aparecía la información. Como la nota está en Táchira Noticia, no puedo hacerme responsable por informaciones que salen en otros medios y que tergiversan”, explicó.