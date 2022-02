Entregan sede de El Nacional a Diosdado Cabello

La jueza Lisbeth del Carmen Amoroso Hidrobo (hermana del contralor de la administración de Maduro), adjudicó al oficialista Diosdado Cabello la propiedad de la sede de El Nacional y el terreno sobre el cual está construida, en un remate judicial ilegal y después de un proceso judicial desproporcionado en contra del periódico por la réplica fiel de información del diario español ABC, donde se afirmaba que funcionarios estadounidenses investigaban a Cabello por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El Nacional Web publicó la información en su portal y explicó que el Tribunal Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil, de Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas realizó el remate judicial “sin haberse publicado de manera regular los carteles de remate en los que debe informarse públicamente el día, hora y monto mínimo para que los interesados hicieran sus ofertas, de espaldas a El Nacional y a su representante judicial, y sin la presencia de ningún testigo sino solo del abogado del demandante, Alejandro Castillo Soto”

El caso de El Nacional es un claro ejemplo de “Reporte Fiel de Información”, una figura protegida por el derecho a la libertad de expresión que no genera ningún tipo de responsabilidad, según establece desde el año 1999 La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión: “la reproducción fiel de información no da lugar a responsabilidad, aun en los casos en que la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona” .

Incluso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que sancionar a un periodista por ayudar a la diseminación de las afirmaciones realizadas por otra persona o disponibles en la prensa extranjera, es una amenaza seria a la contribución de la prensa a la discusión de temas de interés público .

Ver más sobre el análisis jurídico en esta noticia

El proceso judicial en contra de El Nacional fue desproporcionado y violatorio del derecho a la libertad de expresión según establece la Constitución Nacional y la jurisprudencia internacional de derechos humanos. Las sanciones contra periodistas o medios de comunicación nunca deben inhibir la diseminación de información por temor a represalias. Por otra parte el monto a pagar por el diario se estableció mediante un procedimiento de indexación desproporcionado y arbitrario de la Sala de Casación Civil del TSJ, el cual se ordenó aplicar desde el momento que comenzó la demanda hasta que la decisión quede definitivamente firme.

Cronología del caso

12 de agosto de 2015: Diosdado Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional, informó que fue admitida la demanda civil que introdujo contra tres periódicos venezolanos: Tal Cual, El Nacional, y el portal web La Patilla.

La demanda fue originada “por republicar una información difundida inicialmente por el diario español ABC” en la que un capitán de la Armada venezolana acusaba a Cabello de ser un supuesto cabecilla de un cártel del narcotráfico.

16 de abril de 2021: La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a El Nacional pagar 13 millones de dólares ($ 13.366.800) como indemnización por daño moral a Diosdado Cabello

14 de mayo de 2021: El Tribunal Cuarto del Área Metropolitana de Caracas ordenó la medida de embargo ejecutivo contra la sede de El Nacional. Esa misma tarde, la Guardia Nacional Bolivariana tomó la sede del diario y con armas largas realizaron el embargo de los bienes.

10 de junio de 2021: El Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del área metropolitana de Caracas, aumentó de 13,36 millones de dólares a 30,05 millones de dólares el cobro al diario El Nacional como indemnización por daño moral a Diosdado Cabello, incremento que incluye costos procesales, calculados en 3,33 millones de dólares.

Días antes Cabello fue designado presidente de la comisión especial para la conducción de la revolución judicial en todo el sistema de justicia venezolano, según reporta El Nacional

18 de agosto de 2021: La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró «no ha lugar» la solicitud de la defensa de El Nacional por la sentencia que obliga al diario a pagar una indemnización de 30,05 millones de dólares por «daño moral» a Cabello.

27 de enero de 2022: remate judicial y entrega de la sede del diario y sus terrenos a Diosdado Cabello