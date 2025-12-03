Detienen y liberan al periodista José Serna por publicar un video

Efectivos de la Policía de Cabimas detuvieron la mañana de este miércoles 3 de diciembre al periodista José Serna en el municipio Cabimas, en el estado Zulia, por presuntamente publicar un video en su estado de WhatsApp sobre el mal estado vial de la avenida Intercomunal.

Una fuente contó a Espacio Público que José Serna maneja el usuario Noti365 en la red social Instagram y a través de ese canal hacía públicas informaciones locales con el aporte de datos que les brindaba los funcionarios policiales o bomberos.

“Ese video lo puso en su estado de WhatsApp. Él tiene en su teléfono móvil guardado contactos de muchas personas, entre ellos bomberos y policías”, expresó la fuente..

Otra fuente contó que José Serna se enteró la noche del 2 diciembre que un vehículo cayó en un hueco en la avenida Intercomunal de Cabimas y él se dirigió al sitio, tomó un video y lo publicó en su estado de WhatsApp.

“Cuando suceden este tipo de accidentes él es el primero que publica y siempre está pendiente porque son los mismos funcionarios quienes le informan. Él siempre toma fotos, videos, es muy conocido acá. Cuando él hace el video estuvieron los funcionarios mediando el tránsito por el tema del hueco”, agregó la fuente..

“Nos enteramos porque somos compañeros y estamos pendientes uno del otro. Tenemos conectados nuestros GPS y él mismo nos avisó que se lo llevaría detenido. Una persona dentro nos dijo que efectivamente lo detuvieron por un video que publicó sobre un hueco”, añadió la fuente.

Posteriormente lo liberaron cerca de las 7:00 PM, luego de permanecer once horas en detención arbitraria. Le prohibieron hablar sobre su caso.

Serna trabaja en una estación de servicio y en paralelo ejerce su profesión como comunicador social.