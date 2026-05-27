A 19 años del fin de RCTV y el quiebre de la libertad de expresión

Este 27 de mayo se cumplen 19 años del cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV), un hecho que marcó un punto de quiebre en la historia de la libertad de expresión e información en Venezuela y transformó el ecosistema de medios en el país.

La pantalla del emblemático canal 2 en señal abierta que fundó William H. Phelps el 15 de noviembre de 1953 se fue a negro a la medianoche y dejó a un país sin un medio para la información y el entretenimiento.

Durante 53 años RCTV estuvo al aire sin interrupciones, también formó parte de las Empresas 1BC. Sin embargo, el 28 de diciembre de 2006, el entonces presidente Hugo Chávez Frías anunció en una cadena nacional que no le renovaría la concesión al canal, en declaraciones unilaterales usurpando competencias que no le correspondían:

El cierre y sus consecuencias políticas

RCTV salió del aire pese a las solicitudes de sus directivos ante el Ejecutivo para que recapacitara en su medida; también la ciudadanía alzó la voz en las calles, en una ola de manifestaciones pacíficas que no tuvieron fruto. Chávez hizo un pase de factura porque el canal dividió la pantalla ante los acontecimientos del 11 de abril de 2002 en el centro de Caracas: un tiroteo mientras se transmitía cadena nacional.

Murieron 19 personas y otras tantas resultaron heridas luego de que una marcha opositora se enrumbara con destino a Miraflores y simpatizantes del oficialismo dispararan hacia la multitud. Mientras, el Jefe de Estado ofrecía una cadena nacional.

Otros canales nacionales como Globovisión, Televen y Venevisión, se sumaron a RCTV dividiendo sus pantallas para informar lo que ocurría. Sin embargo, esto resultó una sentencia directa por parte de Chávez para el canal de Quinta Crespo y una clara advertencia para los demás medios de comunicación.

El Estado violó el derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela, como luego lo determinó la Corte IDH, y desde el 27 de mayo de 2007 inición una era de mayor censura y autocensura en el país por el temor a cuestionar al Gobierno oficialista y sus inmediatas consecuencias.

No solamente este patrón creció en cuanto a cierres, sino también a detenciones, hostigamientos y ataques para silenciar las voces críticas.

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Se impuso la hegemonía comunicacional

A inicios del año 2007, Andrés Izarra quien era en ese entonces el ministro de Comunicación e Información y presidente del canal teleSUR, popularizó la frase de la “hegemonía comunicacional” en una entrevista que reseñó el diario El Nacional como una idea que al final se consolidó para tomar el control de la libertad de expresión en Venezuela.

El periodista William Echeverría, quien condujo el espacio En la mañana por el canal Globovisión, también expresó a Espacio Público que el cierre de RCTV incidió negativamente sobre Globovisión tras la aplicación del concepto de Izarra sobre instaurar una hegemonía comunicacional.

“No solamente era la presión que teníamos en Globovisión cuando nos llamaban del departamento de Publicidad para decirnos que los clientes recibían presión por el Gobierno para que se retiraran las pautas publicitarias de mi programa, por ejemplo. Eso evidentemente era un impacto económico.

Lo que pasó con RCTV fue el comienzo de esa especie de castillo de naipes porque después cayó Globovisión. Se produjo su venta que cayó en manos de personas que eran testaferros del régimen y toda la línea editorial comenzó a cambiar”, dijo..

Entretanto, la también periodista y escritora María Elena Lavaud, quien condujo en Globovisión el espacio de información Grado 33, expresó que la vulneración del derecho al ejercicio periodístico y la libertad de información y expresión en Venezuela no comenzó a partir del cierre de RCTV, sino desde que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) pasó a regirse por intereses políticos, no para respetar la ley y amparar a la ciudadanía en su derecho a buscar y recibir información.

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“Desde el momento en que se politiza Conatel se vulnera la libertad de expresión de todos los venezolanos. Todos nos acordamos de la hegemonía comunicacional, cómo cerraban emisoras, amenazaban a periodistas, en el caso de Globovisión hubo un cerco administrativo de al menos 37 procedimientos administrativos abiertos que nos tenían a todos en ascuas pensando que en cualquier momento usarían esos procedimientos para cerrar el canal”, dijo a Espacio Público.

Lavaud resalta que el caso de RCTV marcó un hito por tratarse de un canal emblemático y que era parte de “la cultura fundacional de los medios en Venezuela. Un medio con raíces muy profundas. Eso tuvo un impacto local e internacional muy importante, pero el caso de Radio Caracas no es el único, aquí hubo una política de amedrentamiento y utilización del poder para intervenir a la libertad de expresión desde el día 1. Eso es algo difícil de revertir”, afirmó.

La comunicadora comenta que “aunque se está viendo una que otra señal en este nuevo proceso que vive Venezuela desde el 3 de enero (de 2026), es lamentable el caso de Radio Caracas y ojalá que nunca se repita”.

Impacto en los medios de comunicación

En el caso de los canales, los ataques y procedimientos administrativos hacia Globovisión, terminaron con la venta de la planta; y Televen y Venevisión cambiaron o suavizaron la crítica al gobierno en sus líneas editoriales para evitar consecuencias como la de RCTV.

Estos cambios se tradujeron en poca o cero noticias del acontecer nacional y más cobertura hacia la línea oficialista, se redujo la producción de telenovelas, desaparecieron los programas de entrevistas, opinión y de humor, entre otros espacios, que formaban parte de la familia venezolana.

En ese sentido, en dos décadas ocurrió el cierre de al menos 423 medios de comunicación: 330 emisoras de radio, 87 medios impresos, 19 canales de televisión.

El impacto humano del cierre

El fin de las transmisiones de RCTV también tuvo un impacto laboral, pues dejó sin empleo a unas 8 mil personas de manera directa e indirecta entre personal técnico, administrativo, obrero, periodistas, actores y actrices, entre otros.

El productor audiovisual Richard Carpio, quien trabajó cinco años en la planta, recuerda el canal como una escuela de formación en múltiples áreas técnicas y creativas: “RCTV era una gran escuela”, expresó a Espacio Público..

Otros extrabajadores coinciden en que el canal representó más que un empleo: era un espacio de formación y pertenencia. Verónica, por ejemplo, recuerda el ambiente laboral como una “familia” y destaca programas emblemáticos como Radio Rochela, que marcaron la memoria colectiva del país.

Por su parte, el director y guionista Henry Gaspar describió su experiencia en el canal como un entorno altamente profesional y formativo: “Era como trabajar en Google”, señaló.

La libertad de expresión y el marco internacional

Ocho años después del cierre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) emitió una sentencia en la que ordenó al Estado venezolano restituir la concesión del canal y devolver los equipos que decomisaron.

Sobre esto, el periodista, empresario y presidente de RCTV, Marcel Granier, recientemente recordó que en el juicio de la Corte-IDH, si bien la orden era la devolución de los equipos y “todas las instalaciones tal y como estaban el día antes de la confiscación. Eso no ha ocurrido todavía”, dijo.

Por otro lado, la situación política actual de Venezuela que tomó un giro el 3 de enero de este año con la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte del gobierno de Estados Unidos y cuya presidencia asumió de forma “temporal”, Delcy Rodríguez, abrió una rendija de cambios hacia un escenario quizá menos hostil para los medios de comunicación y los trabajadores de la prensa.

Solo el 14 de enero ocurrió la excarcelación de 19 periodistas pero, hasta la fecha, 6 siguen con medidas cautelares: régimen de presentación y prohibición de salida de país.

No obstante, aunque esto sugiere una presunta normalización del Gobierno oficialista, continúa el cerco al ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela, pese a que algunos medios como Venevisión y Televen han dado nuevos pasos en sus noticieros para ampliar la información del acontecer nacional.

Del quiebre mediático a las nuevas narrativas

Diversos periodistas coinciden que el cierre de RCTV marcó el inicio de la reducción del espacio informativo en Venezuela con intensificación en los patrones de ataques, hostigamientos verbales, administrativos, censura, intimidación y persecución.

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Noé Pernía, periodista y exreportero de RCTV, no cree en el regreso de una televisión analógica que se disfrutó hasta el año 2007, pero que si se enciende la señal del otrora canal 2 “el espacio del futuro tiene que ser híbrido y abierto a todas las posibilidades de comunicación a través de las redes sociales”, dijo a Espacio Público..

A juicio de Pernía, la gente sigue viendo la televisión, pero quienes “nos tienen en la memoria están sobre los 60 años y pienso que un retorno de RCTV tiene que tomar en cuenta una programación muy seria que contemple la ética. Los reporteros lo hicimos muy bien, pero no creo en un retorno con el mismo formato de hace 20 años, hay mucha gente que logró liderazgo como por ejemplo, Seir Contreras; y otros analistas como ‘Kilómetro’, un muchacho que se documenta muy bien”, agregó.

A propósito de “Kilómetro” (Miguel Heredia), es un joven que marcó la tendencia en contenidos y audiencias actuales. Nació en 1997 y aunque señala que su experiencia como público de RCTV resultó “corta”, expresa que disfrutó mucho Radio Rochela. “¡Me parecía una genialidad!”, dijo a Espacio Público..

Cuenta que hasta la fecha, ve los sketchs en YouTube. “Veo lo que hacía Emilio Lovera, el Miss Chocozuela y una parodia de Quién quiere ser millonario y todas las bromas que hacían. No sé de otros programas, lo que recuerdo puntualmente es a Radio Rochela. Espero que regresen a Venezuela los sketchs políticos como sátira”, expresó.

El regreso de RCTV implicaría una gran inversión

Otro exreportero de RCTV y ancla del espacio Archivo Criminal, Isnardo Bravo, comentó a Espacio Público que el fin de RCTV marcó el comienzo del trabajo que siempre hicieron los medios de comunicación. “Se cumplió aquella premisa que anunció Andrés Izarra de la hegemonía comunicacional por parte del Estado”, dijo a Espacio Püblico.

Bravo asegura que luego todo se tornó más complejo por parte del Gobierno y su control absoluto sobre los contenidos de los medios y la libertad de expresión en Venezuela. “Con la migración a las páginas web el siguiente paso fue los bloqueos. Siento que el cierre de RCTV está en la memoria del venezolano como un momento muy difícil y complejo. De allí que la gente hoy sueña con su regreso después de todo lo que ha ocurrido en el país”, agregó.

El también locutor expresa que un regreso de este canal implicaría una importante inversión en equipos para poder adaptarse a las plataformas digitales actuales. “Habría que hacer una revisión exhaustiva de lo que implica volver al aire después de 19 años con un país completamente distinto y una Venezuela en unas condiciones diferentes”, culminó.

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Orian Brito, quien también formó parte de la plantilla del canal, extraña la industria de la televisión: “Tras la salida de Radio Caracas Televisión hubo una muerte de la producción, sin olvidar el robo de equipos y otras decisiones injustas”, comentó..

Memorias e interpretaciones del cierre de RCTV

Otros periodistas también expresaron a Espacio Público su sentir sobre la violación a la libertad de expresión en Venezuela a partir de un hecho controversial como el de RCTV:

“El derecho al trabajo también se vulneró. La empresa disminuyó el número de empleados porque no había producciones con las cuales pagar a esos trabajadores. Ya no se hacían programas ni telenovelas y eso es un gentío que estaba contratado”, expresó Yamel Rincón.

A juicio de Rincón, si la señal de RCTV vuelve, debe “adaptarse a la nueva realidad”, que tenga un departamento exclusivo para las redes sociales y que responda a los usuarios. Además que tenga programación interactiva con participación en vivo de la audiencia.

“El cierre de RTCV marcó el punto de partida hacia la agresión total a los medios en Venezuela. Lo que creíamos imposible se materializó ese día. Se sintió la vulneración no solo de un medio sino también de nuestro esquema de comunicación, cultural y de entretenimiento. Como si nos quitaran un velo y nos mostraran lo que eran capaces de hacer”, expresó Adriana Terán.

Mientras que para Mercedes Sanz, RCTV era un medio que “acompañó a familias enteras por generaciones y el cierre en ese año 2007 que fue un golpe a la libertad de expresión, porque precisamente se vulneró el derecho a informar y a estar informados. La población se quedó sin un medio y esto redujo el espacio comunicacional sentando un mal precedente en nuestra historia”.

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Entretanto, Nayeli Villarroel coincide con sus otros colegas en que el caso de RCTV “marcó el quiebre definitivo de la democracia en el país. Eso desmanteló el derecho de millones de ciudadanos a elegir qué querían ver, cómo verlo, cómo informarse, cómo mantenerse entretenidos, además de que fue una punta para instaurar el miedo y la autocensura”. Recuerda que luego de ese 27 de mayo de 2007, el canal intentó mantenerse a flote a través de la señal internacional, pero el 23 de enero de 2010 salió también de las cableras de forma definitiva.

“Extraño mucho la Radio Rochela, era la mancheta máxima del humor del venezolano. Un espacio para reír, una gaita de protesta llevada magistralmente al chiste bien contado. Su cierre me deprimió mucho y no me conformé nunca con ese cierre disfrazado de vencimiento de la concesión”, expresó Juymar García..

Por su parte, Rosmina Suárez le pasó como a “Kilómetro”; es decir, era una niña cuando la pantalla de RCTV se apagó. “Tenía 9 años. Crecí en la desaparición de los medios tradicionales”, dijo. Lo poco que recuerda del canal 2 eran los espacios vespertinos, en especial, La Merienda, un bloque de programación infantil que incluía series y comiquitas.

RCTV en la memoria de su audiencia

Más allá del debate político, RCTV dejó una huella cultural importante en Venezuela porque sus espacios formaron parte de la identidad televisiva del país durante décadas.

Zurima Martínez extraña Radio Rochela y piensa que RCTV resultó pionero en programas de investigación. “¡La línea de periodismo era de primera!”, aseguró.

“Extraño que los días lunes religiosamente a las 8:00 pm todos en familia se instalaban para ver Radio Rochela, porque era el momento de las críticas de forma distinta que se le daban a los episodios que vivíamos en el país en lo político. También extraño otros programas interesantes que ya no lo tenemos”, dijo Adriana Briceño.

“Extraño las comiquitas del fin de semana, Quién quiere ser millonario y las novelas que eran mi distracción y El Observador para mantenerme informada”, dijo Elsy Méndez.

“No solo se coartó la libertad de expresión, sino que se cerró de golpe una ventana indispensable al derecho de manifestarse. Extraño muchísimo El Observador, las telenovelas pero, sin duda alguna, lo que más me hace falta es el humor de Radio Rochela y el valor cultural del ciclo de Rómulo Gallegos, entre tantos otros programas que marcaron nuestras vidas”, comenta Maite Hernández.

Mientras que Jean Danis extraña la cercanía que tenía RCTV “con nuestro gentilicio venezolano, así como también espacios como A puerta cerrada, De boca en boca, telenovelas, Atrévete a soñar y Radio Rochela. El cierre de RCTV nos marcó. Dejamos de entretenernos en los momentos más difíciles, dejamos de conocer el día a día de la realidad de un país y, por último, dejamos de producir. El nuevo talento quedó sin oportunidades”, aseguró Iraida.

Finalmente, a 19 años del cierre arbitrario de RCTV, para sus extrabajadores, el gremio periodístico y la audiencia en general el 27 de mayo de 2007 no solo ocurrió el cierre de un canal, sino marcó el inicio de un asedio al derecho a buscar, recibir y difundir información.

Exigimos que el Estado restituya la señal al canal y acate la decisión de la Corte-IDH y a la par respaldamos a todos los trabajadores de la prensa que siguen trabajando y expresándose desde otras plataformas y que casos como el de Radio Caracas Televisión no se deben repetir.