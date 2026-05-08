Víctor Hugo Quero muere bajo custodia del Estado venezolano

El Estado venezolano ocultó durante casi un año el paradero del ciudadano Víctor Hugo Quero Navas, a quien su madre, Carmen Navas, buscó sin cesar desde enero de 2025 cuando funcionarios de seguridad lo detuvieron. Este jueves 7 de mayo de 2026 el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario le informó que su hijo falleció, presuntamente, en julio de 2025.

A través de un comunicado que difundió el ente estatal en sus redes sociales, señaló que a Víctor Quero lo detuvieron el 3 de enero de 2025 en el Internado Judicial Rodeo I y que “durante su proceso de reclusión el ciudadano no suministró datos de vínculos filiatorios” y que ningún familiar se presentó a una visita formal en el penal.

La misiva destaca que, el 15 de julio de 2025 lo trasladaron al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, en Caracas, por presentar hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo, pero que el 24 de julio a las 11:25 p.m. fallece y lo sepultan el 30 de julio por la “ausencia de sus familiares”.

Recordamos que la identificación de toda persona detenida es una obligación intransferible del Estado, que además maneja diversos registros con datos filiatorios de la población. Alegar desconocimiento de la identidad de alguien bajo su guarda es inaceptable y poco creíble.

En ese sentido, el comunicado carece de consistencia, detalles e información verificable y exigimos una investigación independiente que ponga, al menos a disposición de los familiares, un informe forense con detalles y una explicación clara sobre cuáles situaciones provocaron presuntamente tal cuadro clínico.

También exigimos investigaciones administrativas y penales de los funcionarios que estaban a cargo de Víctor Quero, que actuaron por acción u omisión, así como de la cadena de mando. La muerte bajo custodia genera una presunción de responsabilidad estatal que se debe aclarar con pruebas verificables, no con silencios.

Exigencias

El caso de Víctor Quero es síntoma de un sistema opaco que oculta y niega sistemáticamente información a los familiares de personas detenidas. Por ello, exigimos:

✔La publicación del listado de todas las personas fallecidas bajo custodia del Estado desde el año 2002 hasta la fecha.

✔La publicación del listado de todas las personas que se mantienen detenidas bajo custodia estatal en todos los centros del país, formales e informales.

✔Los detalles del proceso judicial al que fue sometido Quero: los hechos, las imputaciones, las pruebas, las razones de su detención durante la investigación, si tuvo acceso a defensa pública y en qué condiciones.

✔Una investigación de oficio, independiente y sin dilaciones indebidas por parte de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo que determine las responsabilidades en: el fallecimiento de Quero, el ocultamiento de información sobre su paradero y situación.

✔El seguimiento de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, como la Oficina del Alto Comisionado, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para exigir las investigaciones locales y corrobar su independencia.

✔Exigimos el cese de las desapariciones forzadas que se sostienen en la negación reiterada, sistemática y reincidente del paradero de las personas detenidas.