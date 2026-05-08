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Funcionarios de la DGCIM hostigan al periodista Rafael Espejo

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Efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) hostigaron e intimidaron este miércoles 6 de mayo al periodista Rafael Espejo, en la parroquia Caricuao, en Caracas.

Espejo, quien hace periodismo hiperlocal, contó a Espacio Público que estaba en el sector UD-7 de la referida parroquia para cubrir “La caravana de las soluciones”, una actividad que llevan en conjunto varias organizaciones. “Es una suerte de profilaxis social”, dijo.

No obstante, cuando estaba en el lugar, se enteró que también se llevaría cabo la reinauguración del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) y que acudiría la Ministra de Salud. El periodista se dirigió al sitio para tomar unas fotografías en las cercanías del lugar, pero no entrar porque no tenía la acreditación correspondiente para la cobertura.

“Tomé fotos del perímetro y empezó el hostigamiento para que borrara las fotos, no me quitaron la cámara y mandaron a unas mujeres a perseguirme. Empecé a hacer alharaca porque de lo contrario estuviese detenido. Le tomaron fotos a mi carné y a mi persona. Se identificaron como personal de la DGCIM”, añadió.

La intimidación y el hostigamiento a los/as periodistas vulnera el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información. Los cuerpos de seguridad no deben impedir que los trabajadores de la prensa ejerzan su oficio y tienen la obligación de garantizar este derecho.

Exigimos al Estado venezolano que cesen los ataques en contra de periodistas, medios de comunicación y trabajadores de la prensa porque son violaciones a los derechos humanos y a pactos internacionales firmados por Venezuela.

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