Sujetos intimidan a la prensa en protesta de jubilados en Nueva Esparta

Sujetos sin identificación intimidaron grabando y tomándole fotos a los periodistas Dexcy Guédez, corresponsal de La Patilla y Unión Radio; y Ana Carolina Arias de VPITV, Reporte Confidencial y El Universal; mientras cubrían una protesta de jubilados y pensionados el 26 de abril en Porlamar, estado Nueva Esparta.

“No es la primera vez que vemos a la de los organismos del Estado en esa posición. Peor fue esta vez y creo que se están pasando. Se cayeron las máscaras ahí. Nos abordaron y empezaron a preguntar de qué medios somos”.

“Estábamos allí y cuando nos dimos cuenta de estas dos o tres personas, vestidas de negro, con los pies en las paredes y alejados del grupo, estaban haciendo videos hacia donde estaba la manifestación y a donde estábamos nosotros. Uno de ellos se me acercó y me preguntó de cuál medio era. Esa persona me estaba fotografiando. Todo el mundo se dio cuenta de la situación. Luego se disiparon y no vi cuándo se fueron. Eso ocurrió durante la hora y media que estuvimos allí”.

Foto: Dexcy Guédez

Al menos unos 35 periodistas y 17 medios de comunicación registramos como los más afectados durante el primer trimestre de 2022. La toma de fotografías a trabajadores de los medios pretende intimidarles, indicando que están siendo vigilados por el trabajo que hacen, por lo que puede afectar la libertad con la que posteriormente publiquen información sobre lo que sucede