Por cuarta vez sacan del aire programa de Raúl Lira

El programa Buenos días con Lira salió del aire por cuarta vez el 13 de marzo, tras una notificación de suspensión del Gerente de Programación de Única 101.1 FM, Cipriano Rodríguez. El director de la emisora sucrense, Enel Rodríguez, aclaró que no recibió amenazas gubernamentales, pero teme que funcionarios hagan un allanamiento en la emisora, le confisquen los equipos y la cierren.

Buenos días con Lira era un espacio de opinión en formato de entrevistas que se transmitía desde enero de 2023, como sustituto de Un cafecito con Lira que habían cerrado en diciembre de 2022 tras recibir amenazas en varias oportunidades. El nuevo programa empezó a salir al aire en la misma emisora de Carúpano, estado Sucre (noreste), “con el mismo gerente de programación, y con el mismo dueño y director de la radio” , según narra Lira.

El periodista y locutor Lira explicó que no es la primera vez que vive esta situación: “es la cuarta vez que me cierran el programa de opinión, en otras radios también me lo cerraron, y quiero resaltar que aquí en el municipio Bermúdez, habían 22 emisoras, hoy quedan seis, tal vez siete. No queda ningún periódico en el estado, habían tres.” .

El locutor aclaró que Enel Rodríguez, director de Única 101.1 FM, le comentó reiteradas veces que no había recibido amenazas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ni de alcaldes o funcionarios; sin embargo, afirmó que “teme que el Estado venezolano les vaya a arrebatar ó confiscar los equipos y cerrar la radio de la emisora” y esa es la motivación para sacar el programa del aire, en una acción que reconoció como “autocensura, miedo” .

El cierre de programas radiales viola el derecho a la libertad de expresión, es una medida de censura que prohibe que se difunda información y que las personas puedan elegir los contenidos que consumen. Durante el 2022 registramos el cierre de al menos 80 emisoras en Venezuela, situación que restringe aún más la pluralidad y diversidad de voces informativas.