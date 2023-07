Obligan a ciudadana indígena a disculparse ante un militar

Una ciudadana de origen indígena, Nancy Herrera, resultó intimidada por un militar cuando fue obligada este 3 de julio a pedirle disculpas públicas al funcionario –en compañía de un fiscal del Ministerio Público y personal armado- por unas atribuciones que le hizo la mujer sobre la quema de unos equipos que hacen minería ilegal en el estado Amazonas.

El hecho se debió a que al General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que presuntamente se apellida Viloria Sosa, lo increpó un grupo de indígenas, entre esas Herrera, quien expresó: “El primero que está construyendo esas maquinarias que usted va a quemar son del señor Maita. ¿No sabía eso? Yo sé, el pueblo lo sabe, somos testigos, como indígena a mí nadie me puede engañar”, dijo en un video que se transmitió en las redes sociales.

Posteriormente, el militar “Maita” llegó con funcionarios armados y el fiscal al lugar donde estaba la indígena. En el sitio la increpó: “Si yo te falto el respeto a ti, yo te tengo que pedir disculpas a ti; y tú gritaste cosas de mí y creo que merezco una disculpa. Aquí está el fiscal del Ministerio Público, si usted tiene una denuncia en contra de mí, lo puede denunciar de una vez ante el fiscal”, expresó también en un video en la red social Twitter.

Ante esta intimidación pública, Herrera ofreció disculpas pero a la vez también exigió que le den respuesta sobre algunas personas de su comunidad que están presas en Puerto Ayacucho.

Herrera pide protección hacia su integridad personal

En un tercer video, Herrera expresó que recibió amenazas por grabar el careo que tuvo con el militar “Viloria Sosa” y mencionar a “Maita”. “Me obligó a pedirle perdón y que si no hacía lo que ellos me dijeran, me podían meter presa”.

Ante esto, Herrera le pidió al gobierno de Nicolás Maduro que interceda por su integridad física y responsabilizó al General “Maita” si le llega a suceder algo. “Estoy muy preocupada y necesito que me colaboren de una manera urgente”, imploró.

Desde Espacio Público recordamos que todo ciudadano/a puede ejercer su derecho a la libertad de expresión, en su dimensión individual y social, grabando y difundiendo videos a través del sin que sea motivo de amenazas.