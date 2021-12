Miembro de un colectivo amedrenta a reportero de Caraota Digital

Un hombre que fue identificado como miembro de un colectivo amenazó, hostigó e intimidó a Rayber Alvarado, reportero de Caraota Digital, en el Mercado Guaicaipuro, cuando hacía un reportaje en una carnicería este viernes 3 de diciembre, en Caracas.

“Yo había coordinado una entrevista con los dueños de una carnicería al lado del mercado Guaicaipuro, previamente los llamé y me recibieron. El reportaje era sobre los combos navideños. Cuando me iba, comencé a tomar testimonios a los clientes del mercado, hasta que llegó un hombre, un colectivo, y me amedrentó, me dijo que yo era de un medio amarillista, que no podía grabar, que necesitaba un permiso para estar allí, que los periodistas no sirven”, explicó el periodista en entrevista a Espacio Público

Tras el cruce de palabras, el sujeto sacó por la fuerza del establecimiento al reportero y mientras Alvarado se retiraba del lugar, el hombre lo amenazó y lo persiguió diciéndole que le iban a hacer daño si volvía, que habría consecuencias si regresaba: “Me dijo que borrara el material, lo cual no hice. El señor estaba armado y se había identificado como el cuidador del mercado, pero la gente de los negocios me dijo que era colectivo”, agregó.

El periodista de Caraota Digital realizó esta denuncia también a través de su cuenta de Twitter, por medio de un audiovisual donde explica los hechos: “Hago esta denuncia para que vean como agreden a la prensa. Esto que sucedió fue una falta de respeto. Esto es otra agresión a la prensa”.

Durante el mes de noviembre registramos 50 casos que corresponden a 103 violaciones a la libertad de expresión. La amenaza, el hostigamiento y la intimidación que sufrió Rayber Alvarado se suman a las 453 violaciones al derecho ocurridos en lo que va de año.