La libertad de expresión construye sociedades democráticas

El Comité de Protección de Libertad de Expresión (Cplex) de Espacio Público, comenzó este viernes 5 de noviembre un ciclo de charlas sobre la libertad de expresión, con el fin de generar una red de abogados voluntarios.

Este primer encuentro contó con la participación del expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Carlos Ayala Corao, quien habló sobre los Fundamentos de la Libertad de Expresión. El evento fue moderado por Carlos Correa, director de nuestra organización.

Ayala inició su ponencia explicando que la libertad de expresión es un derecho que tenemos por ser personas humanas y que con este derecho se le da límite al poder del Estado: «A través de este derecho podemos participar en la vida pública, informarnos de las distintas noticias y opiniones para formar nuestro criterio con el podemos involucrarnos mejor en la sociedad», agregó.

También señaló que el ejercicio de esta libertad es un instrumento en el que pueden usar otros derechos, porque con el tenemos acceso a conocer otras violaciones de derechos humanos y también nos ayuda a denunciar.

«La libertad de expresión es para ejercerla día a día en nuestra sociedad. Cuando alguien es perseguido por un funcionario público porque cuestionó su gestión, no puede ser sancionado porque la libertad de expresión tiene la exigencia de ser utilizada en los temas de interés público, hacerlo es violar su derecho» expresó.

Una persona al aceptar una función de representación, acepta tener un rol de servicio a la sociedad. Además, tiene una posición de poder, por eso, tiene que aceptar la supervisión y crítica de los ciudadanos.

Actualmente en Venezuela no hay estado de derecho, no tenemos instituciones que la protejan, y por eso queda ir a la protección internacional, explicó Ayala: «La protección internacional tiene varios objetivos, entre ellos está la visibilidad de la víctima, que busca justicia a través de la narrativa de ellas y su derecho a la verdad que no puede lograr en lo interno del país. Que haya una decisión oficial donde se traduzca la narrativa de las víctimas de justicia».

La otra fase sobre los mecanismos internacionales, es la lucha por la implementación de esa decisión internacional en el derecho interno: «Todo eso va acumulando un expediente de incumplimiento por parte del estado venezolano. Allí se va acumulando una documentación que es de interés para la sociedad, donde en un momento dado, por la lucha de la justicia, esas víctimas que han hecho su trabajo histórico por documentar sus casos, tendrán su justicia», agregó.

La próxima sesión de esta serie de charlas estará enfocada en los recursos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Si eres abogado/a y estás interesado/a en participar en el Comité de Protección de Libertad de Expresión y ser parte de estas actividades, escribe a: fbetancourt@espaciopublico.org.