Impiden acceso a la prensa en el Hospital Pediátrico Agustín Zubillaga de Barquisimeto

Un vigilante del Hospital Pediátrico Agustín Zubillaga de Barquisimeto impidió que la corresponsal de Venezolanos por la Información (VPI), Andreína Ramos, tomara unas gráficas de apoyo para un trabajo periodístico este miércoles 10 de noviembre.

“Estaba con mi equipo de trabajo en las afueras del centro de salud, al querer entrar un vigilante nos pregunta a donde nos dirigimos. Le explicamos el trabajo que queríamos realizar y nos indicó que por órdenes de la directiva no había acceso al recinto a ningún periodista” explicó Ramos en entrevista a Espacio Público.

Esta no es la primera vez que le niegan la entrada al hospital, en otras oportunidades, cada vez que la periodista intenta tomar testimonios en las afueras o necesito hacer un trabajo especial, se me niega la entrada como periodista: “Esto se ha convertido en algo rutinario, la doctora Miriam Lucena, directora del pediátrico, me niega siempre entrar y realizar mi trabajo”, detalló.

En el año 2020 la periodista estaba entrevistando a una persona sobre la implementación del nuevo Plan de Inmunización cuando fue interrumpida y mandada a sacar del lugar por Lucena. La directora del centro asistencial mantiene un cerco en el lugar que impide a los periodistas la cobertura de hechos de importancia para su comunidad.

En el décimo mes del año los periodistas resultaron ser las principales víctimas en la violación de la libertad de expresión y acceso a la información. Estas acciones van contra el libre acceso a las fuentes para quienes desempeñan su trabajo en prensa, y además impiden que los ciudadanos reciban de forma oportuna sobre el acontecer nacional y local.