Funcionarios sin identificación intimidan al periodista Víctor Ugas

El periodista Víctor Ugas fue intimidado por varios funcionarios policiales que, sin identificación, se presentaron en su residencia en Caracas la noche del miércoles 22 de diciembre y estuvieron alrededor de 20 minutos en el sitio.

Ugas alertó de la situación a través de su cuenta en Twitter en donde pidió ayuda porque los efectivos estaban preguntando por él y también estaban 3 carros en el sitio con efectivos armados.

“Denuncio al régimen de Maduro por mi integridad física”, escribió Ugas y agregó que en su residencia estaba su familia.

“Llegué como a las 9:30 (de la noche) a mi casa y en cuestión de media hora me llaman desde vigilancia de que había tres carros sin identificación y preguntaron que en dónde vivía el periodista que acababa de pasar por allí, no dieron mi nombre, pero no creo que sea casualidad. Desde vigilancia me comentan que se pusieron agresivos, pidieron que se abriera el portón de la entrada, estuvieron dando vueltas dentro del estacionamiento, luego se pararon como cuestión de 20 minutos y se retiraron de las residencias”, detalló Ugas en entrevista a Espacio Público .

Ugas, quien hasta hace dos años se desempeñaba como asistente del diputado a la AN, Gilber Caro, fue detenido junto a Caro el 20 de diciembre de 2019 por más de 200 funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), cuando ambos cenaban en una pizzería en la urbanización El Paraíso, Caracas.

Desde entonces no se tuvo noticias de Ugas hasta que fue excarcelado el viernes 17 de enero de 2020 y los funcionarios de las FAES lo trasladaron a su casa. Siete días antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos amplió medidas cautelares de protección hacia Ugas porque estaba en «una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad enfrentan un riesgo de daño irreparable» y que por consiguiente le solicitaron al Estado venezolano que adoptara las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Ugas.

El periodista, hasta la fecha, tiene medidas cautelares de presentación en tribunales.

«Como yo me presento en los tribunales cada 15 días, hoy fui al tribunal en la mañana y obviamente no están trabajando pero mi abogado habló porque era un caso especial y en tribunal tengo todo en orden con mis presentaciones. Entonces realmente no sé qué es lo que pasa», expresó y comentó que, por medidas de seguridad, se tuvo que retirar temporalmente de su vivienda.

Ugas señala que no sabe si se trata de una equivocación porque no sabe realmente el por qué lo estaban buscando.