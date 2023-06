Funcionarios policiales agreden a la periodista Regina Freites

La periodista Regina Freites, corresponsal del medio digital Qué pasa en Venezuela, fue agredida el 14 de junio por funcionarios de la Policía Municipal de Bermúdez, en la ciudad de Carúpano, estado Sucre. Esto ocurrió cuando cubría un incendio que se registró en un supermercado de origen asiático.

Sin embargo, no fue sino hasta este domingo 18 de junio cuando se hizo pública la información sobre lo ocurrido con la comunicadora social.

Freites contó a Espacio Público que hacía un paneo sobre las áreas donde estaban los víveres y otros insumos del abasto, cuando los efectivos policiales la tomaron por los brazos y no la dejaron seguir cubriendo, pese a que ella les dijo que era periodista.

“No podía sacar el carnet porque me tenían agarrada por los brazos, me halaron y no me dejaron seguir cubriendo. Estaban con unos gritos y luego se metió otro funcionario y eran gritos y gritos. Entre esa situación, les reiteré que era periodista y ellos no me dejaban”, expresó Freites y agregó que los funcionarios la retiraron del lugar.

Ante esa situación, Freites decidió poner la denuncia ante la Fiscalía 8 del Ministerio Público en compañía de un representante del Colegio Nacional de Periodistas.

Actualmente en Venezuela la función informativa supone riesgos físicos para periodistas y reporteros gráficos. Solo entre enero y mayo de 2023, Espacio Público registró 9 agresiones a trabajadores de la prensa mientras ejercían su derecho de buscar, recibir y difundir información.