Funcionaria del Metro de Caracas trató de impedir que periodista Luis De Jesús grabara una irregularidad

Una funcionaria del Metro de Caracas le recriminó al periodista Luis De Jesús que grabara dentro de las instalaciones del sistema de transporte y le dijo que necesitaba una autorización, esto después de que el comunicador reclamara que no estaban aceptando pagos en bolívares en efectivo.

De Jesús detalló a Espacio Público que el hecho ocurrió el sábado, 27 de agosto, alrededor de las 11:00 a. m. en la estación Las Adjuntas, desde donde necesitaba trasladarse urgentemente a Maternidad. El periodista asegura que tenía poco efectivo para irse en autobús y por eso optó por irse en Metro.

Cuando lo vio contando el efectivo para pagar, la trabajadora que en ese momento estaba en la taquilla vendiendo la tarjeta del Metro le dijo que no aceptaban ese método de pago, a lo que él replicó que no tenía otra opción, pero de igual manera le negaron la compra.

“Decidí sacar mi teléfono para grabar la situación (…) La trabajadora pide a alguien que salga a atenderme y les avisa que estaba grabando. En eso, la supervisora salió de la caseta acompañada de un militar, mientras me decía que no podía grabar porque ellos eran funcionarios de la administración pública y los estaba exponiendo/sometiendo al escarnio público”, detalló.

Metro de Caracas no acepta bolívares en efectivo (?).



El fin de semana tuve un momento incómodo porque debía trasladarme urgente y se negaron a venderme una tarjeta de viajes porque estaba pagando en bolívares en efectivo.



Un video para no hacer el cuento tan largo: pic.twitter.com/Rfgpadi2yr — L (@Luisdejesus_) August 30, 2022

La supervisora le explicó al periodista que no aceptar efectivo era una decisión de la empresa, aunque se negó a solucionar el problema aun cuando el periodista le explicó que solo tenía efectivo.

“La sugerencia fue enviarme a la oficina de atención al cliente para exponer mi reclamo en Plaza Venezuela o Chacao. Claramente no era una solución práctica, y menos en el momento y ante la urgencia que tenía”, dijo De Jesús.

El periodista Luis De Jesús, al ver que la discusión no iba a dar resultados, le pidió a otro usuario que le comprara una tarjeta a cambio del efectivo y, cuando lo seguía a los torniquetes para ingresar al andén, al menos ocho militares lo rodearon y uno de ellos había estado previamente con la supervisora.

“Me pidieron que eliminara el video que había grabado y, otra vez, me negué. Les recordé que no estaba haciendo nada ilegal (…) De forma irónica, les pregunté si no estaban al tanto de que el propio fiscal había recomendado grabar ese tipo de situaciones. Me preguntaron para qué y les dije que por los abusos policiales y militares cometidos en los procedimientos”, añadió.

El periodista Luis De Jesús les recordó que diariamente ingresan personas sin pagar al sistema Metro por falta de personal en las estaciones. 15 minutos después el militar a cargo le permitió ingresar al sistema y dejaron de insistir en que borrara el video.

La ciudadanía en general tiene derecho de grabar cualquier irregularidad que ocurra en la vía pública, y en especial cuando alguna situación involucra abusos y exceso de atribuciones de funcionarios del Estado.

Obstaculizar actos como este limitan la denuncia, propician el abuso de poder y restringen el derecho de las personas a expresarse libremente y compartir información de interés público con otros ciudadanos.