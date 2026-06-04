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Efectivos del Sebin detienen y liberan a tres reporteros cerca del Helicoide

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Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron y liberaron este miércoles 3 de junio en Caracas a la periodista Maryorin Méndez (independiente), y a los reporteros gráficos Miguel Gutiérrez (EFE), Leonardo Fernández y a su motorizado, estos dos últimos de la agencia Reuters.

Méndez -quien también es reportera gráfica- junto a sus compañeros hicieron unas tomas de apoyo cerca de las adyacencias de El Helicoide, sede principal del Sebin en Caracas. Esto se produjo luego de un traslado de los presos por causas políticas en varios autobuses a otros centros de reclusión, hecho que generó desespero e incertidumbre entre los familiares que estaban en el sitio exigiendo libertad plena.

Se los llevaron arbitrariamente

Cuando Méndez, Gutiérrez y Fernández hacían su trabajo, llegaron los funcionarios, los subieron a la fuerza a varias motos y los llevaron al esperiral del Helicoide.

“Estábamos en una colina muy alta en un sector popular. Llegaron violentamente tres vehículos motorizados con funcionarios del Sebin armados e intentaron quitarnos los equipos agresivamente. Les dije que iba a colaborar si lo hacían de manera pacífica”, expresó Méndez al comunicador social Seir Contreras, quien luego difundió la entrevista a través de un video en la red social Instagram.

Resaltó que uno de los funcionarios le arrebató su teléfono celular. Ella se defendió y lo recuperó.

“Nos llevaron a la espiral del Sebin arriba, pero cuando llegamos al parecer recibieron una contraorden. A mis compañeros les estaban devolviendo sus equipos y nos dijeron que nos fuéramos. Afortunadamente, no quedamos detenidos y ya eso pasó, espero que no se repita”, agregó.

“Estamos fuera. Sin novedad. No pidieron borrar el material y no hubo agresión. Nos montaron en las motos y entramos en el SEBIN y nos soltaron inmediatamente”, informó Miguel en un mensaje a Espacio Público.1.

Desde Espacio Público reiteramos y exigimos a quienes ejercen el poder que cesen las intimidaciones y amenazas a los periodistas, medios de comunicación y trabajadores de la prensa, quienes están en su derecho de buscar y difundir información.

  1. Comunicación telefónica, 3 de junio de 2026 []

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