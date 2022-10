Dos emisoras más salen del aire en Cumaná

Las emisoras Bahía 102.5 FM y Solo Éxitos 99.1 FM quedaron fuera del aire por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), por lo que habitantes de Cumaná, Estado Sucre, se quedan sin estas ventanas informativas.

El director de la emisora, Eduardo Jaime, explicó que el cierre se debe a no tener en regla los permisos para el uso del espacio radioeléctrico después de seis años al aire, pues Conatel no responde a las solicitudes ni agiliza los trámites. “así estamos el 90% de las emisoras del país, donde los que no tenemos papelería (en regla) no logramos tramitarla, y además quienes lo logran es negado. Quieren involucrarnos en un proyecto y cobra 8 o 10 mil dólares por hacerte ese proyecto”.

Bahía 102.5 FM era una emisora informativa, que transmitía boletines noticiosos cada 30 minutos, música, y un solo programa en vivo conducido por Jaimes: “tiene 28 años al aire, y es un programa crítico, de entrevistas y opinión, muy crítico con la política del país” . La emisora seguirá transmitiendo por streaming a través del sitio web www.bahiafm.net.

Jaime afirma tener 40 años de trayectoria en los medios y explica que el ente regulador no facilita las condiciones para ponerse en regla: “yo estoy de acuerdo que debemos regularizar la situación de los medios, pero exijo que se haga una facilitación del proceso. No puede ser que haya que gastar 10 o 12 mil dólares para meter un proyecto (ante Conatel) con la incertidumbre de que uno no sabe si sale o no el permiso” .

Durante la segunda mitad de 2022 han sido frecuentes los cierres de emisoras en todo el territorio nacional por órdenes de Conatel, incluyendo casos en los que se decomisan los equipos. En la mayoría de los cierres registrados por Espacio Público, se debe a no contar con los debidos permisos para el uso del espacio radioeléctrico, a pesar de que los trámites de cesión o renovación de concesiones ya estarían iniciados o con años en espera.

Ante el cierre, el director de Bahía102.5 FM propone medidas para facilitar los procesos: “Hagan una comisión que venga con los técnicos de Conatel necesarios para que nos ayuden a hacer el proyecto, que debería ser un servicio público, que tú te dirijas a Conatel y te pongan a disposición gente que te permita elaborarlo, aligerando la carga de exigencia que ponen en esos proyectos y facilitar que nos pongamos (las emisoras) en regla”

Por su parte, el director de Solo Éxitos 99.1 FM explicó que funcionarios de Conatel dijeron que tenían que ir a las oficinas en Caracas “y que las emisoras que empezaron del año 2014 en adelante tenían que apagar y salir del aire”

Este y otros cierres de medios de comunicación son medidas que violan el derecho a la libertad de expresión y afectan directamente a la ciudadanía, que pierde una opción para mantenerse informada, más aún en localidades como Cumaná donde no hay prensa escrita.

Por otra parte, Conatel no garantiza el debido proceso, aplicando medidas de manera punitiva, sin plazos ni derecho a la defensa: “Lo que hacen es cerrarnos, dejando una cantidad de gente en la calle, padres de familia (…) deberían darte una citación reunirnos, conversar, vamos a darte tanto tiempo. Eso es construir, no llegar y cerrar después de tanto tiempo sin importar a quién estás afectando”.