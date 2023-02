El técnico superior universitario (TSU) en Enfermería, Jonathan De Jesús, denunció en sus redes sociales que las autoridades de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada (UNEFA) lo desacreditaron y le informaron que su título sería anulado, por “manchar” el nombre de la institución a partir de un video que se hizo viral en redes sociales.

La anulación del título de enfermero de Jonathan De Jesús, obtenido en noviembre de 2022, fue en respuesta a su negativa a aceptar una sanción impuesta por la UNEFA hacia él y otros compañeros graduados, que consistía en realizar un “curso de nivelación”. A estas restricciones administrativas y hostigamiento verbal se le sumó la intimidación por parte de personal de estauniversidad pública.

“Yo me negué porque yo no necesitaba ningún curso de nivelación; lo que yo necesitaba demostrar, lo demostré en las aulas de clases y en un hospital haciendo pasantías. Yo cumplí con mis unidades de crédito y por eso me negué”, dijo De Jesús.

El video, grabado con tono de humor y publicado poco después del acto de graduación, muestra a los graduandos con toga y birrete haciendo sátira sobre los conocimientos que adquirieron en sus años de carrera.

Todo ciudadano puede ejercer su derecho a la libertad de expresión grabando y difundiendo videos sin que sea motivo de detención, delito o retaliación alguna. Los contenidos de humor también están protegidos por ese derecho sin importar el formato en que sean divulgados.

“Yo estaba nervioso antes de recibir el título porque me tocaba dar el discurso de graduación. En ese momento, una compañera llegó con la idea de grabar un video de humor en TikTok, pero yo no sabía que lo iba a publicar y, como yo estaba un poco estresado, quise participar”, asegura.

Luego de recibir los títulos, en el núcleo Guatire de la UNEFA (estado Miranda, al este de Caracas), los graduandos notaron que les faltaba una firma y les dijeron que se los firmarían la semana siguiente, una vez fueran a la universidad. Su compañera subió el video a TikTok y tuvo más de 10.000 reproducciones, luego, los llamaron desde la universidad.

“Fuimos y, estando allá, hicieron una reunión donde nos pidieron que lleváramos a nuestros representantes; reprodujeron el video y nos hablaron de la gravedad del video, según ellos, porque habíamos manchado el nombre de la universidad”, describe Jonathan De Jesús.

El enfermero cuenta que en la reunión participó el vicerrector de la UNEFA, quien dijo que “el muchacho del discurso no merecía darlo porque, por encima de un enfermero, está un ingeniero”. De Jesús dio el discurso de graduación por obtener el mejor promedio entre los graduandos.

A los días, citaron a De Jesús en la sede principal de la UNEFA en Chuao, Caracas, donde esperó ocho horas hasta que lo atendieran. Allí, cuenta que el rector principal y un militar que lo acompañaba lo hostigaron, le dijeron que no merecía ser enfermero y reiteraron que, si no hacía el curso de nivelación, no iba a obtener el título.

El enfermero Jonathan De Jesús dejó pasar el tiempo “para ver si la UNEFA se arrepentía, pero nada”. En una última reunión con las autoridades, el decano del núcleo Guatire le dijo que ya no tenía oportunidad de validar su título por haber “manchado” el nombre de la universidad.

Instituciones venezolanas no aceptan el humor ni la sátira

La medida arbitraria tomada por las autoridades de la UNEFA, sin justificación legal aparente salvo la negativa a revalidar el título, es continuación de un patrón que mantiene el Estado venezolano, sus voceros y autoridades en los últimos años, en los que se sataniza la crítica y se apela a “castigos” extremos como la censura, la persecución penal y hasta detenciones arbitrarias.

Ejemplos recientes de ese patrón son el de la orden de detención en 2022 a la ciudadana Olga Mata, por parte del Ministerio Público, por mencionar a altos funcionarios del Estado en un video que se hizo viral en TikTok. También en 2022, las autoridades de la Universidad Simón Bolívar (USB) suspendieron un acto de grado luego de que la arquitecta Gabriela Álvarez criticara la realidad y el estado de esa casa de estudio.

Además, en septiembre de 2018, dos miembros del cuerpo de bomberos del estado Mérida fueron detenidos por funcionarios de la DGCIM luego de que grabaran un video, que se hizo viral en redes, en el que compararon a Nicolás Maduro con un burro. Fueron acusados, inconstitucionalmente, de instigar al odio.

Los contenidos humorísticos y satíricos también están protegidos por el derecho a la libertad de expresión aún cuando puedan resultar incómodos para ciertos grupos, incluyendo instituciones del Estado. El video divulgado por los graduandos de la UNEFA es legítimo, además este tipo de contenidos debe ser protegido en cualquier sociedad democrática, pues aporta pluralidad y abona al debate público.