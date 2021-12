PoliCaracas detiene por una hora a reportero de Caraota Digital

Funcionarios de la Policía Municipal de Caracas detuvieron durante una hora al reportero de Caraota Digital, Rayber Alvarado, junto a su motorizado, Wilmer Colmenarez, mientras realizaban un reportaje este viernes 10 de diciembre en Plaza Venezuela, Caracas.

“Estaba haciendo un trabajo sobre cuánto costaba un plato navideño en la calle. Me encontraba en Plaza Venezuela cuando funcionarios de PoliCaracas me abordaron y dijeron que no podía grabar, que eso era ilegal. Les dije que era periodista y que hacía mi trabajo. Ellos de todas formas insistieron que era ilegal y que debía tener un permiso para hacer mi trabajo”, explicó el periodista en entrevista a Espacio Público.

El reportero detalló que para que lo dejaran salir tuvo que llamar al medio donde trabaja para que difundiera la noticia:

“El periodista Rayber Alvarado (@rayberdl18) y su motorizado Willmer Colmenarez, fueron detenidos por #PoliCaracas, mientras hacían labores reporteriles en Sabana Grande la mañana de este viernes #10Dic”.

Y tras una hora y media detenido, los policías lo dejaron salir.

En días recientes el periodista había sido víctima de hostigamiento por parte de un miembro de los colectivos del mercado Guaicaipuro mientras hacía un reportaje en una carnicería el viernes 3 de diciembre. El sujeto sacó por la fuerza del establecimiento al reportero, lo amenazó y persiguió diciéndole que le iban a hacer daño si regresaba al lugar.