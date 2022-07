Caracas. Un funcionario de la empresa estatal Venezolana de Teleféricos (Ventel) impidió que el periodista Darvinson Rojas hiciera unas tomas de la fachada del teleférico de Mérida mientras cubría una pauta sobre el turismo en la entidad.

El hecho ocurrió el 19 de julio aproximadamente a la 1:25 p. m., según contó el comunicador social a Espacio Público, en los alrededores de la plaza Las Heroínas, adyacente a la estación Barinitas del Teleférico Mukumbarí.

Rojas señaló que se encontraba en el lugar haciendo un trabajo sobre el impacto del cierre del teleférico en el turismo merideño, entrevistó a varios comerciantes de la zona sobre ese problema y comenzó a grabar tomas de apoyo en la parte de afuera del teleférico, de tal manera que se viera el nombre de la estación.

“En ese momento, se me acerca un trabajador y me cuenta que lo fueron a buscar porque le indicaron que había alguien grabando y que eso no se podía hacer, que había que pedir permiso para hacerlo”, explicó Darvinson Rojas.

Posterior al primer impedimento, Rojas fue hasta la plaza Las Heroínas para grabar las tomas desde allí, pero con las cámaras apuntando hacia la estación del teleférico.

“Se me acercó otro muchacho, con un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y me dijo que yo no podía grabar ahí porque ellos no saben qué estoy diciendo del teleférico”, dijo el periodista.