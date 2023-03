Empleado del IVSS prohíbe a una ciudadana que tome fotos

Un empleado de la Farmacia de Alto Costo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) intimidó a la ciudadana Cherry Angulo al prohibirle que, al percibir irregularidades en el servicio estatal, tomara fotografías fuera de las instalaciones el 3 de marzo.

Angulo estaba en la farmacia del IVSS para retirar unas medicinas como paciente oncológico, pero notó algunas irregularidades con la entrega de los medicamentos que quiso registrar en fotos para divulgar a través de sus redes sociales, además de los malos tratos por parte del personal hacia los pacientes.

“El muchacho del Seguro Social me dijo en tono amenazante: ‘Mire, aquí no se puede estar tomando fotos’ y le dije que no le estaba faltando el respeto y que hay un artículo de ley que dice que uno puede tomar fotografías”, contó Angulo a Espacio Público. .

Tomar fotografías y/o grabar no es delito y que las personas tienen el derecho de hacerlo en cualquier lugar de carácter público. El 8 de septiembre de 2022, los Ministerios de Defensa e Interior, Justicia y Paz emitieron una resolución conjunta publicada en la Gaceta Oficial N° 42.458 que destaca en el artículo 20 que los ciudadanos pueden grabar audios o videos en cualquier procedimiento sin que pueda ser obligados a no hacerlo.

“Ahí hay mucha corrupción y uno tiene que exigir sus derechos. ¿Por qué él se va a molestar así? Yo le dije que estaba en un lugar público y no dentro de las instalaciones. Yo vi irregularidades. Después no seguí tomando fotos por temor a que me mandaran a alguien y me quitaran el celular”, añadió.

Foto: Cherry Angulo

Cualquier restricción del derecho a la libertad de expresión debe estar establecido en una ley formal, la intimidación de empleados estatales en el IVSS busca evitar que se divulguen situaciones que allí ocurren, lo que afecta la posibilidad de debate público respecto al tema y la exigencia de mejoras en el servicio que ofrecen.