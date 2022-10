Dirigente de AD judicializada hostigó al periodista Jhonny Ulloa

El secretario adjunto regional del partido Acción Democrática (AD), intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2020 , Amenodoro Márquez, insultó y amenazó al periodista y editor de Monagas News, Jhonny Ulloa, por no estar conforme con la cobertura informativa que estaba dando ese medio digital.

La información fue reseñada por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela), a quien Ulloa detalló que los ataques y amenazas ocurrieron entre el 17 y el 30 de septiembre. Las agresiones comenzaron cuando Monagas News publicó una nota de prensa enviada por el ala suspendida de AD, que trataba sobre el aniversario del partido.

La fracción judicializada también envió una nota de prensa al medio para su publicación, pero Ulloa le comunicó a Amenodoro Márquez que ya habían publicado la primera nota que recibieron de AD. El dirigente cuestionó su decisión y la ética de Ulloa y del medio Monagas News, según dijo el periodista a IPYS Venezuela.

“Nos dijo que éramos impostores, que formábamos parte de la nómina del G4 (uno de los subgrupos de oposición), nos insultó y nos dijo que si seguíamos publicando notas de la otra fracción nos iban a denunciar. Me molesté y le respondí que los problemas internos del partido no eran de interés del medio. También le pedí respeto y no insultar nuestra labor”, explicó Jhonny Ulloa.

El periodista también recibió una aparente amenaza por parte de Amenodoro Márquez, quien le dijo que: “si yo (Jhonny Ulloa) no me enderezaba, ellos me iban a enderezar”.

El 20 de septiembre, según relata Ulloa , el dirigente Márquez volvió a atacarlo por una publicación sobre la renuncia de militantes del partido AD judicializado.

Amenodoro Márquez, además, presuntamente tildó de payasos en sus redes sociales a Monagas News y los medios Unión Radio, Venevisión, Globovisión y Total 92.7 FM por darle cobertura a la rueda de prensa en la que se denunció la renuncia de los militantes.