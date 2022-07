La diputada del Consejo Legislativo del estado Táchira, Sofía Palencia, hostigó verbalmente este 27 de julio al periodista Gabriel Bastidas, del medio Monitoreamos, por no estar de acuerdo con lo publicado en una nota luego de que el comunicador la entrevistara.

A través de su cuenta en la red social Twitter, la legisladora regional de la Alianza Democrática emprendió una campaña en contra de Bastidas y publicó su número de teléfono en varias oportunidades como respuesta a personas que la criticaban por desestimar las denuncias de desigualdad de la población LGBTIQ+.

Gabriel Bastidas indicó a Espacio Público que contó más de 20 tuits de la diputada Palencia en los que exponía tanto su número telefónico cómo acusaciones de que el periodista había publicado información privada de ella, lo que Bastidas calificó como falso.

El hecho se produjo luego de que Bastidas entrevistara a Sofía Palencia a través de WhatsApp por unas presuntas ordenanzas que la diputada regional está promoviendo “que ella las califica como ordenanzas en defensa de la vida y de la familia, que no son más que ordenanzas antiderechos”, dijo el comunicador.

Bastidas señaló que comenzó a entrevistar a la fuente una semana antes del hecho. La diputada le envió audios “muy escuetos” y no le quiso enviar la ordenanza, por lo que el periodista señala que decidió no avanzar con la nota.

“La dejé enfriando (la nota) y ayer (miércoles 27 de julio) ella misma me escribió preguntándome que qué había pasado con la nota que no la había publicado, yo le dije que no tenía suficiente información, porque ella no me mandó la ordenanza ni me respondió con precisión lo que planteaba la ordenanza”, dijo Bastidas.