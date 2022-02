Dictan privativa de libertad a ciudadanos por desplegar una pancarta de protesta en Macuto

El Tribunal 1° de Control del estado La Guaira dictó privativa de libertad este lunes 14 de febrero a los dirigentes de la agrupación MOVER, Juan Blanco y William Echarry, de 68 y 66 años de edad respectivamente, quienes fueron detenidos el sábado 12 por desplegar una pancarta de protesta en Macuto.

La audiencia de presentación se realizó 48 horas después de la detención y fueron acusados de “instigación al odio” con base en el artículo 20 de la inconstitucional “Ley Contra el Odio”, informó el director de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob Santome, a través de su cuenta en Twitter.

Entretanto, el abogado defensor de Echarry y Blanco, Carlos Guaita, expresó que apelarán la medida: “Es evidente la clara violación de los derechos humanos y vamos a apelar esta medida de privativa de libertad” y que “los elementos de convicción no son suficientes para dictar la privativa de libertad”, reseñó el portal informativo Punto de Corte .

«Estamos en la lucha brindándoles apoyo porque ya la decisión fue tomada en Tribunal de la privativa de libertad. Los acusan de eso, de instigación al odio, poner la pancarta. Vengo llegando del Tribunal de llevarles unas pastillas para la tensión porque se le subió la tensión (a William Echarry). Es una persona de 68 años de edad. Es un señor mayor y considero que es una injusticia. En esa pancarta ahí no había cosas comprometedoras», expresó Malvi, hijastra del señor Echarry. .

No les han permitido verlos

El familiar de William Echarry, agregó que solo les informaron los días y horarios de visita (miércoles y viernes de 9:00 am a 12:00 pm) en la sede de la Policía Municipal en el estado La Guaira. Sin embargo, hasta la fecha, no han podido verlos ya que para la audiencia de presentación no dejaron entrar a los familiares y solo en ese momento supieron que al ciudadano había sufrido una crisis hipertensiva y por tal motivo le tuvieron que suministrar un medicamento.

Desde Espacio Público recordamos que protestar no es delito y por eso rechazamos todas estas actuaciones arbitrarias que buscan silenciar la protesta social como vía para expresar demandas sociales.