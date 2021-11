21N: Plan República niega el acceso a los medios

Las votaciones para alcaldes y gobernadores iniciaron con denuncias por parte de los medios de comunicación y periodistas que asistieron a los centros de votación a dar cobertura al evento en toda Venezuela.

Hasta las ocho de la noche registramos 24 casos que se traducen en 46 violaciones a la libertad de expresión en Lara, Táchira, Mérida, Nueva Esparta, Sucre, Guárico, Portuguesa, Carabobo, Falcón, Bolívar, Caracas, Trujillo y Cojedes.

La intimidación, hostigamiento y las agresiones fueron los hechos más repetitivos contra trabajadores de los medios este 21 de noviembre. Efectivos del Plan República y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar fueron los funcionarios que mayor violaciones a la libertad de expresión realizaron.

La corresponsal de Venezolanos por la Información (VPITV) en el estado Lara, Andreína Ramos, denunció que un efectivo del Plan República la amenazó con quitarle sus equipos de trabajo mientras hacía la cobertura en un centro de votación en Santa Rosa a tempranas horas del día.

“Yo le expliqué que no estaba grabando, le dije que era periodista; a pesar de eso el funcionario de forma grosera y amenazante me dijo que o me quitaba de ahí o me decomisaba los equipos de trabajo” declaró la reportera en entrevista a Espacio Público.

También en el estado Lara, la coordinadora del centro de votación Federico Carmona, mantuvo a 50 metros del recinto a los periodistas de los medios Promar, Somos, Latina, El Impulso, El Informador, La Prensa, Crónica Uno, Venezolanos por la Información, El Pitazo, Televen y TV Venezuela. Esto evitó que accedieran al lugar, captaran material audiovisual y entrevistaran a las personas presentes.

La corresponsal de Crónica Uno del estado Lara, Yelitza Figueroa, explicó a Espacio Público: “no nos permitieron el acceso a ese centro de votación y la coordinadora nos dijo que teníamos un perímetro de 50 metros de la puerta del centro de votación para poder trabajar, lo cual es ilógico, el Plan República nos había dicho que si teníamos el permiso” .

En este mismo estado, un sujeto desconocido fotografió al periodista del portal de La Patilla, José Luis González, mientras hacía cobertura en la Unidad Educativa Gladys Briceño Méndez, en Cabudare.

Este tipo de intimidación se repitió en el estado Táchira. La periodista Lorena Bornacelly reportó que en la escuela J.A. Román Valecillos, testigos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) los fotografiaban mientras hacían cobertura a la votación del alcalde Gustavo Delgado. También la comunicadora informó a través de su cuenta en Twitter que miembros de inteligencia militar intentaron quitar el teléfono al equipo de prensa del candidato por la Mesa de la Unidad Democrática, Fernando Andrade.

En Mérida, le negaron el acceso a los centros de votación a cuatro periodistas, quienes estaban acreditados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para este domingo. El Plan República les impidió realizar la cobertura de las votaciones a los periodistas Maury Aranda, en el colegio Fe y Alegría, en el municipio Tovar; María París en la U.E. Gran Mariscal de Ayacucho de Campo Elías, y a Enrique Rivera y Leidy Blanco en la U.E. Primero de Mayo, en el municipio Alberto Adriani de El Vigía.

Foto de María París

En Nueva Esparta, funcionarios del Plan República le prohibieron a la reportera de la Alianza Democrática, Génesis Velásquez, tomar fotografías en la U.E. Villa Rosa, posteriormente, le permitieron tomar una sola gráfica y le borraron el resto del material.

Estas acciones limitan el trabajo de los trabajadores de la prensa. Durante cualquier tipo de elecciones es vital que profesionales de los medios de comunicación y ciudadanos que así lo deseen , tengan la posibilidad de registrar lo que sucede en cada centro de votación, además de ser un derecho, contribuye con la transparencia.

Las restricciones en contra de trabajadores de los medios pretenden evitar que la información sobre lo que sucede sea pública, afectando todo el proceso de votación y evitando que la ciudadanía pueda comentar, declarar o denunciar alguna irregularidad y que su voz sea replicada, además de mantenerse informada respecto a hechos relevantes en todo el país.

Sin permiso para cubrir

Durante la tarde, diferentes funcionarios del Estado siguieron atentando contra trabajadores de los medios. El director del portal El Pitazo, César Batiz, señaló que hasta este sábado 20 de noviembre esperaron las credenciales del Consejo Nacional Electoral para el equipo de prensa y se las negaron. También a los reporteros de El Guachimán Electoral les negaron las credenciales para la cobertura electoral de este domingo 21 de noviembre.

En Mérida, funcionarios del Plan República impidieron que el periodista Jesús Quintero tomara fotos mientras votaban los candidatos de la MUD en el Liceo Rómulo Betancourt, parroquia J.J. Osuna Rodríguez. ( Quintero, Jesus @jquinteronews, 21 de noviembre de 2021. #Mérida #Denuncia 11:45am Efectivos del Plan República y PoliMérida impidieron que tomara fotografías del acto de votación de los candidatos de la #Unidad. Recuperado el 21/11/2021 en https://twitter.com/jquinteronews/status/1462450479611486208 ))

Este tipo de intimidación también se dio en el estado Portuguesa, Carabobo y Guárico. En el primero, un funcionario del Plan República intentó impedir que varios periodistas cubrieran el momento en que iba a votar la candidata Antonia Muñoz en el centro electoral Escuela Granja; lo mismo ocurrió cuando iba a ejercer el sufragio el candidato Javier Bertucci, donde los funcionarios no dejaron pasar a los periodistas a pesar de tener acreditaciones del CNE.

En otro caso, en el estado Guárico, se le impidió a la reportera de Qué pasa en Venezuela, Josana Morales, que ingresara al centro electoral Federación Venezolana de Maestros a cubrir la votación del candidato a la Alcaldía por la Mesa de la Unidad Democrática.

También, en Maturín, Falcón, Monagas y Sucre el Plan República prohibió a los periodistas cubrir el acto de votación de los aspirantes a las alcaldías y gobernaciones.

Entre las prácticas de los funcionarios, también estuvo la prohibición de grabar cerca de los centros electorales. En el estado Bolívar impidieron al periodista Elías Rivas ingresar al centro electoral colegio La Consolación de Fe y Alegría en Puerto Ordaz. Del mismo modo, a la corresponsal de Palpitar Trujillano le prohibieron grabar en las afueras del centro de votación Liceo Bolivariano Ignacio Carrasquero, ubicado en el estado Trujillo.

Detenciones y agresiones marcaron la tarde

En Araure, estado Portuguesa, funcionarios de la Dgcim detuvieron al ciudadano Eduardo Sánchez por grabar a una persona de ese cuerpo de seguridad quien presuntamente votaba solo con su credencial.

Una situación similar la vivió el periodista de El Liberal Post y El Tequeño, Orlando Montlouis cuando un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana lo detuvo durante 30 minutos: “Me dirigía a un centro en Los Teques, allí tomé algunos testimonios hasta que el guardia que estaba allí me apunta. Me retiré del sitio hacia el carro y me obligó a bajarme, a darle los teléfonos. Me llevaron en un cuartico durante 30 minutos y me obligó a borrar las fotos para dejarme salir” declaró el periodista a Espacio Público .

Las agresiones físicas no faltaron durante el proceso: los defensores de derechos humanos, Nelson Freitez y Yonaide Sánchez, fueron golpeados y robados por un grupo de aproximadamente 20 motorizados porque tomaron unas fotografías en el centro electoral Pinto Salinas, parroquia Ana Soto, estado Lara.

En el municipio Chacao, en Caracas, funcionarios de la Dgcim obligaron a periodistas y ciudadanos a borrar el material que habían grabado con sus celulares en el centro electoral Andrés Bello: “Los funcionarios nos obligaron a borrar el material. Sin dar explicaciones, también obligaron a los ciudadanos a borrar lo que habían grabado” explicó Gabriela González en su cuenta de Twitter. .

Esta misma fuerza de seguridad intimidó a varios trabajadores de la prensa en la E.M. Andrés Bello, entre ellos, al camarógrafo Julio Urribarri, a quien le revisaron su cámara mientras grababa con el reportero Luis Gonzalo Pérez.

También, el Plan República le exigió a la periodista del portal Mango Noticias, Pilar Guerra, que borrara dos videos que grabó cerca del centro electoral Liceo Creación San Carlos en el estado Cojedes.

Antes del cierre de las mesas de votación, trabajadores de los medios continúan dando cobertura a los hechos en toda Venezuela, recordamos que el reconteo de los votos en las mesas seleccionadas puede darse con presencia de periodistas. De igual manera exigimos que los diversos funcionarios que resguardan la seguridad garanticen el acceso de los medios, sin ningún tipo de restricción.

