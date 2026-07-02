Libertad de expresión durante la emergencia por los terremotos en Venezuela 24 al 28 de junio de 2026

La tarde del 24 de junio de 2026 dos terremotos sucesivos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el centro-norte de Venezuela. El estado La Guaira resultó el más afectado y fue declarado zona de desastre, con cientos de edificaciones colapsadas, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía dañado y cerrado temporalmente.

Las cifras oficiales ascendieron con el paso de los días, hasta al menos 1.430 fallecidos reportados el mediodía del 27 de junio según declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Además, organismos de la ONU estiman que hay más de 50 mil personas desaparecidas.

La gestión recae sobre Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, en un país donde gran parte de la estructura de control sobre la información sigue vigente.

Observamos que la emergencia funcionó como una prueba de estrés para el derecho a la información en un entorno ya severamente restringido. Aun cuando la red social X se desbloqueó parcialmente, más de 200 dominios continúan bloqueados en el país, 94 de ellos de plataformas de noticias. En este marco se registró, casi en paralelo, una apertura excepcional del acceso a redes y una proliferación de episodios de obstrucción, amenaza e impedimento contra periodistas en el terreno, sobre todo en Caracas y en el control de acceso a La Guaira.

24 y 25 de junio

Durante la madrugada del 25 de junio, usuarios de distintos estados confirmaron que la red social X volvió a estar disponible sin VPN, tras un bloqueo gubernamental ininterrumpido desde el 8 de agosto de 2024, en coincidencia con la urgencia de localizar personas y coordinar rescates. El desbloqueo, sin embargo, fue parcial y discrecional: VEsinFiltro advirtió que algunos dominios de X seguían bloqueados (las imágenes y videos no cargaban en varias redes) y que se mantenían bloqueados más de 200 dominios, incluidos sitios de medios nacionales e internacionales. Esto explica que haya habido usuarios sin acceso pleno sin utilizar VPN.

26 de junio

El locutor Gabriel Tinoco registró en su propia transmisión en vivo por Instagram el momento en que el comisario general Robinson Navarro, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), lo amenazó con detención mientras documentaba uno de los edificios derrumbados en Caracas. El funcionario le ordenó cortar la grabación y le advirtió: “o te vas por las buenas, tranquilito pa’ allá, o te llevo pal’ Sebin”. Navarro intentó además forcejear con el comunicador para arrebatarle el teléfono con el que grababa. El caso fue difundido por VPITV y por el monitoreo de organizaciones del gremio.

La periodista Natalia Roca denunció que una funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) le impidió ejercer su labor de cobertura en las inmediaciones de Altamira, municipio Chacao, junto al edificio colapsado contiguo a Miga’s, donde llevaba tres días documentando. Según su relato, la funcionaria la enfrentó y no la dejó acercarse a su compañero de equipo, pese a que no interfería con las labores de defensa civil. El Colegio Nacional de Periodistas, seccional Distrito Capital, recogió la denuncia y recordó que las autoridades civiles y policiales están obligadas a dar garantías para el libre ejercicio periodístico.

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, anunció la restricción del acceso a La Guaira a partir de las 8:00 p.m., con el argumento de evitar que el ingreso masivo de personas obstaculizara el trabajo de rescatistas y ambulancias, por lo que el gobierno exigió una acreditación en El Poliedro de Caracas. La medida puede tener una justificación oficial logística y sanitaria, pero impacta el derecho a informar y a ser informado, en un contexto donde el Estado previamente ha censurado emergencias sanitarias.

Medios de comunicación advirtieron que podría limitar la cobertura y vulnerar el derecho de la ciudadanía a recibir información de emergencia, recordando que los periodistas cuentan con credenciales y que la Constitución obliga a garantizar el derecho a la información incluso en circunstancias excepcionales.

27 de junio

La periodista mexicana Paulina Sodi (N+ / Univision) explicó, desde la base aérea La Carlota, que a partir de ese sábado 27 de junio el ingreso de la prensa internacional a la zona de desastre quedaría condicionado y controlado por el gobierno venezolano. Relató que se citó a los corresponsales para acreditarse, se les pidió la información de rigor y se les informó que recibirían una “visa” en un plazo no especificado. A partir de ese momento, solo podrían entrar a las zonas de desastre en camiones provistos por el gobierno (con cupo limitado y dos horarios, mañana y tarde, de salida desde La Carlota); fuera de esos vehículos, el acceso quedaba vedado.

La periodista Daniela Gastón, de Runrun.es, documentó el mismo esquema: una carpa de registro en La Carlota donde se exigía identificación, tipo de sangre y rol técnico para recibir un brazalete de cobertura, y autobuses oficiales como única vía de traslado de los corresponsales a La Guaira.

El reportero Reynaldo Mozo, de Efecto Cocuyo, fue obstaculizado por un vigilante del Hospital J.M. de los Ríos, en Caracas, mientras registraba la llegada de un grupo de voluntarios desde Calabozo (Guárico) que trasladaba insumos y donaciones para los pacientes. El vigilante interpuso un obstáculo frente a la cámara para impedir el registro. Efecto Cocuyo rechazó públicamente el hecho.

Varios reporteros documentaron, durante los días de rescate, una hostilidad creciente de funcionarios para impedir el acercamiento de la prensa a los edificios colapsados. El periodista colombiano Marcos Morin Aguirre (prensa FM) relató que en San Bernardino, Caracas, no le permitieron grabar alegando que “no estaban autorizados”; vecinos lo respaldaron y pidieron que registrara la situación.

El periodista y locutor Johan Álvarez (VPITV, Dossier Venezuela) denunció una “aparente orden de arriba” dada a algunos funcionarios policiales para impedir que los medios se acercaran a registrar imágenes y testimonios, pese a que el gremio respetaba el perímetro de seguridad.

El fotógrafo Nacho Anzola Jubes, también en San Bernardino (cerca del edificio Moisés), relató que funcionarios y militares lo amenazaron con detención y lo expulsaron del lugar “por tener la cámara en la mano”, acusándolo de “lucrarse de la desgracia” ajena; más tarde pudo ingresar acompañado por el jefe de los bomberos.

28 de junio

La dirigente María Oropeza denunció que la Alcaldía de Ospino, en Portuguesa, despidió de su trabajo a Zenith Vielma luego de que en su vivienda se instalara un centro de acopio para los afectados por el doble terremoto, y enmarcó el hecho como un acto de persecución contra quienes participaron en las labores de ayuda. cto de la afectada.

Pronunciamiento de 40 ONG ante la militarización de La Guaira

Cuarenta organizaciones y personas defensoras de derechos humanos expresaron su preocupación por la militarización del estado La Guaira en la respuesta al terremoto. Entre sus demandas pidieron que se garantice el libre acceso de personal sanitario, periodistas, equipos de rescate y organismos internacionales, y que se proteja el trabajo de quienes documentan la situación. El texto recuerda que tras el deslave de Vargas en 1999 se documentaron restricciones a la circulación y dificultades para el trabajo independiente de medios y organizaciones humanitarias.