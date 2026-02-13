Juan Pablo Guanipa: excarcelado, desaparecido y con casa por cárcel

Juan Pablo Guanipa, político de oposición, fue excarcelado el 8 de febrero de 2026 tras más de ocho meses de detención, la boleta fue emitida por un tribunal nacional y sustituyó la prisión preventiva de su caso por dos medidas cautelares: presentación cada 30 días ante tribunales y prohibición de salida del país.

Horas después de su salida, la noche del 8 de febrero, aproximadamente a las 11:45 p. m., su hijo denunció que un grupo de alrededor de 10 hombres armados lo interceptó durante una actividad en Los Chorros, Caracas (norte). Según la denuncia, los hombres no portaban identificación visible y se lo llevaron en vehículos identificados como un Corolla plateado, una Range Rover blanca y un Renault Symbol. La información fue difundida en redes sociales y reseñada por El Pitazo y Efecto Cocuyo .

Posteriormente se conoció que las personas encapuchadas eran funcionarios. Guanipa estuvo en condición de desaparición forzada, incomunicado en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) mientras sus familiares exigían una fe de vida.

El 9 de febrero el Ministerio Público anunció la revocatoria de la medida de excarcelación por un supuesto “incumplimiento”, sin precisar el hecho concreto. Guanipa declaró a los medios después de su excarcelación, pues no tenía ninguna restricción legal como ha ocurrido en casos anteriores. En consecuencia, la medida se interpreta como una represalia por el legítimo ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

El 10 de febrero fue trasladado desde Maripérez al aeropuerto de Maiquetía para abordar un vuelo hasta la ciudad de Maracaibo, estado Zulia (oeste). Fue puesto bajo arresto domiciliario, con grillete electrónico y restricciones que incluyen prohibición de declarar a la prensa y publicar en redes sociales, según reportó su familia .

Violación de derechos continua

Los hechos antes descritos muestran una violación continua de derechos, que además se mantiene por las cautelares impuestas y la medida de casa por cárcel. La participación política y la expresión son derechos consagrados en la Constitución Nacional, protegidos por mecanismos internacionales de derechos humanos y necesarios para la existencia de una sociedad democrática. En el caso de Juan Pablo Guanipa, identificamos la violación de diferentes derechos:

Libertad y seguridad personal: la denuncia de interceptación por un grupo armado sin identificación plantea un escenario compatible con la detención arbitraria, repitiendo patrones ya identificados en la detención de políticos de oposición. Al no haber identificación de la autoridad actuante, información inmediata de los motivos, comunicación de la persona detenida y registro formal del procedimiento, es también una desaparición forzada.

Derecho al debido proceso: la ausencia de información oficial inmediata sobre su ubicación durante varias horas, además del silencio ante las peticiones formales de familiares, pone en riesgo adicional a las personas detenidas. La falta de comunicación oportuna sobre el paradero de una persona bajo control de agentes del Estado puede generar situaciones de aislamiento e indefensión.

Vulneración de un juicio imparcial: la revocatoria de la medida cautelar por “incumplimiento” sin señalar un hecho concreto, genera interrogantes sobre la motivación suficiente de la decisión, evidencian la falta de transparencia e independencia de los funcionarios involucrados en el proceso, inhiben la posibilidad de la defensa e imponen un medida altamente restrictiva sin transparencia ni un proceso adecuado.

Silencio político que elimina la libertad de expresión imponiendo censura previa: las restricciones impuestas bajo arresto domiciliario incluyen prohibición de declarar a la prensa y publicar en redes sociales. Estas limitaciones no estaban contempladas en la boleta de excarcelación reseñada el 7 de febrero, lo que supone una afectación directa al ejercicio del derecho a la libertad de expresión y se enmarcan en patrones de restricciones similares a personas críticas con el gobierno.

Juan Pablo Guanipa, así como trabajadores de los medios y personas detenidas por expresarse, tienen que estar en libertad plena. La aplicación de medidas cautelares después de las excarcelaciones, implica la continuación de penas impuestas tras procesos judiciales fuera del debido proceso y agravan las violaciones de los derechos. Exigimos Libertad plena para todos.